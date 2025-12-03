Face à un San Mamés incandescent, le Real Madrid avait tout à perdre. Trois matchs sans victoire, des doutes sur le leadership de Xabi Alonso et une pression croissante. Mais il n’aura fallu que sept minutes à Kylian Mbappé pour tout remettre à l’endroit. Avec un triplé franco-français en première période (Mbappé, Camavinga, Tchouaméni en muraille), les Merengue ont livré une démonstration maîtrisée (0-3), dans ce qui pourrait bien devenir un tournant de leur saison.
Mbappé flambe, Camavinga s’impose : les notes des joueurs du Real après Bilbao
- AFP
Gardien de but et défense
Thibaut Courtois – 8
Un match à la hauteur de son statut. Sauvetage décisif sur Berenguer en première période, relance propre et autorité dans les airs. Sans lui, le Real aurait pu douter.
Trent Alexander-Arnold – 8
Un extérieur magique pour lancer Mbappé, une copie offensive remarquable… jusqu’à sa blessure musculaire. Une prestation pleine, écourtée, mais brillante.
Eder Militao – 7
Solide, rassurant, intelligent dans l’anticipation. Il a parfaitement muselé Guruzeta et dégagé une impression de sérénité retrouvée.
Antonio Rüdiger – 6
Parfois en retard, notamment dans ses duels au sol. Mais sa puissance physique a globalement suffi pour tenir l’axe.
Alvaro Carreras – 7
Moins exposé défensivement, il s’est offert une passe décisive pour le troisième but de Mbappé. Appliqué et efficace.
- Getty Images Sport
Milieu de terrain
Eduardo Camavinga – 9
Un chef d’orchestre énergique. Buteur opportuniste, grattant des fautes, cassant les lignes par la passe comme la course. Sa sortie sur blessure a calmé l’euphorie.
Aurélien Tchouaméni – 8
Imposant à la récupération, précis dans ses transmissions. Il a formé avec Camavinga un double-pivot impérial, qui a broyé les milieux basques.
Jude Bellingham – 8
Très actif à la récupération et dans la transition offensive. Son volume de jeu et sa lucidité ont été précieux tout au long de la rencontre.
- Getty Images Sport
Attaque
Federico Valverde – 6
Toujours aussi généreux dans l’effort, mais trop discret dans les 30 derniers mètres. Plus utile défensivement qu’en phase de création.
Kylian Mbappé – 9
Deux buts sublimes, dont un après une course d’un autre monde. Une passe décisive en prime. Il a éteint San Mamés comme seuls les très grands savent le faire.
Vinicius Jr – 7
Une première période pleine de percussion, un poteau, des provocations, des dribbles... et quelques tensions. Remuant et imprévisible.
- AFP
Remplaçants & Entraîneur
Raul Asencio (6/10) :
A occupé le poste d'arrière droit sans rencontrer de problèmes majeurs.
Arda Guler (6/10) :
N'a pas eu beaucoup d'impact avec le rythme du jeu qui a baissé après son arrivée.
Brahim Diaz (6/10) :
Le match s'était essoufflé au moment où l'Espagnol est entré en jeu.
Rodrygo (6/10) :
A eu quelques occasions de contre-attaque.
Gonzalo Garcia (6/10) :
N'a pas eu beaucoup de choses à faire dans les 15 dernières minutes environ.
Xabi Alonso (8/10) :
Avait besoin d'une victoire après quelques jours difficiles au cours desquels son avenir à Madrid a été remis en question. A vu son équipe marquer le but crucial tôt et ils n'ont pas regardé en arrière à partir de ce moment-là.