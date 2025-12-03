Mbappé flambe, Camavinga s’impose : les notes des joueurs du Real après Bilbao

Thibaut Courtois – 8

Un match à la hauteur de son statut. Sauvetage décisif sur Berenguer en première période, relance propre et autorité dans les airs. Sans lui, le Real aurait pu douter.

Trent Alexander-Arnold – 8

Un extérieur magique pour lancer Mbappé, une copie offensive remarquable… jusqu’à sa blessure musculaire. Une prestation pleine, écourtée, mais brillante.

Eder Militao – 7

Solide, rassurant, intelligent dans l’anticipation. Il a parfaitement muselé Guruzeta et dégagé une impression de sérénité retrouvée.

Antonio Rüdiger – 6

Parfois en retard, notamment dans ses duels au sol. Mais sa puissance physique a globalement suffi pour tenir l’axe.

Alvaro Carreras – 7

Moins exposé défensivement, il s’est offert une passe décisive pour le troisième but de Mbappé. Appliqué et efficace.