OFFICIEL - Le PSG annonce une bonne et deux mauvaises nouvelles avant Saint-Brieuc

Stade Briochin vs Paris Saint-Germain

À la veille du quart de finale de Coupe de France contre Saint-Brieuc, le PSG a communiqué sur l’état de ses joueurs. Deux incertitudes annoncées.

Alors que le Paris Saint-Germain se prépare à affronter Saint-Brieuc en quart de finale de Coupe de France, des doutes subsistent quant à la disponibilité de plusieurs joueurs clés. Si la bonne nouvelle vient de Warren Zaïre-Emery, qui a effectué son retour à l’entraînement collectif et ne figure plus dans le point médical du club, deux autres éléments manquaient à l’appel ce mardi. Vitinha et Lee Kang-in sont restés en salle pour des exercices de récupération, laissant planer le doute sur leur participation à la rencontre.