Patrick Tchanhoun

OFFICIEL - Le Barça fait une croix sur la Super League et se retire

Un virage décisif, longtemps attendu, vient de tomber. Le FC Barcelone tranche enfin sur un dossier brûlant.

Le flou a pris fin. Après des mois d’ambiguïtés, de silences calculés et de signaux contradictoires, le FC Barcelone a acté une rupture nette. Le club catalan a officialisé ce samedi son retrait définitif du projet de Super League européenne, laissant le Real Madrid seul face à un projet désormais exsangue.

