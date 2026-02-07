Le flou a pris fin. Après des mois d’ambiguïtés, de silences calculés et de signaux contradictoires, le FC Barcelone a acté une rupture nette. Le club catalan a officialisé ce samedi son retrait définitif du projet de Super League européenne, laissant le Real Madrid seul face à un projet désormais exsangue.
OFFICIEL - Le Barça fait une croix sur la Super League et se retire
- AFP
Le communiqué qui scelle la décision
Par une communication claire et directe, le Barça a confirmé ce que beaucoup pressentaient déjà.
« Le FC Barcelone annonce avoir notifié officiellement aujourd'hui à la société de la Super League européenne et aux clubs participants son retrait du projet de Super League européenne », indique le club dans son communiqué.
Ce message met un terme à un engagement initié en 2021, à une époque où le club cherchait désespérément des leviers financiers pour faire face à une situation économique critique. Depuis, le contexte a changé. Les priorités aussi.
- getty
Laporta assume et explique le revirement
Cette position ne sort pas de nulle part. Dès décembre dernier, Joan Laporta avait publiquement entrouvert la porte lors d’un débat organisé par les Forums de La Vanguardia. Le président blaugrana avait alors tenu un discours sans détour, aujourd’hui confirmé par les faits.
« Nous voulons la paix et la pérennité dans le football. J'ai découvert la Super League et j'ai décidé de la mettre en place car je pensais qu'il y avait de nombreuses divergences avec les clubs appartenant à l'État. Le projet s'est éternisé et toute cette incertitude ne nous est pas profitable », avait-il déclaré.
Un constat lucide, nourri par des années de tensions, de batailles juridiques et d’un projet incapable de convaincre au-delà de son cercle initial.
- Social gfx/ Goal Arabia
Un projet vidé de sa substance
Le FC Barcelone figurait pourtant parmi les piliers du plan originel, aux côtés du Real Madrid et de quelques autres géants européens. L’ambition était claire : créer une compétition privée, indépendante, censée concurrencer ou remplacer les tournois de l’UEFA, notamment la Ligue des champions.
Mais l’opposition massive des supporters, des instances et de nombreux clubs a progressivement fragilisé l’édifice. Les retraits se sont enchaînés. Désormais, seul Florentino Pérez continue de défendre publiquement la Super League.
Avec ce départ officiel du Barça, le projet perd un symbole majeur. Et surtout, une part essentielle de sa crédibilité.