OFFICIEL - Le Barça fait une croix sur la Super League et se retire

Par une communication claire et directe, le Barça a confirmé ce que beaucoup pressentaient déjà.

« Le FC Barcelone annonce avoir notifié officiellement aujourd'hui à la société de la Super League européenne et aux clubs participants son retrait du projet de Super League européenne », indique le club dans son communiqué.

Ce message met un terme à un engagement initié en 2021, à une époque où le club cherchait désespérément des leviers financiers pour faire face à une situation économique critique. Depuis, le contexte a changé. Les priorités aussi.