Super Ligue européenne : le nouveau projet du Real Madrid et du Barça a fuité

Après l'échec d'avril 2021, le Real Madrid et le Barça préparent un nouveau format pour la Super Ligue européenne.

Malgré le rejet absolu de l'ensemble de la planète football du projet de Super Ligue européenne dévoilé le 18 avril 2021 et enterré quelques jours plus tard, Florentino Pérez et Joan Laporta, les présidents du Real Madrid et du FC Barcelone reviennent à la charge.

Pérez et Laporte préparent une nouvelle version de la Super Ligue européenne

Nos confrères du journal L'Equipe révèlent que les deux hommes, épaulés par la société A22 Sports Management, préparent une nouvelle version de la Super Ligue européenne.

Cette fois, l'idée est de réunir cinquante clubs européens de douze pays dont l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le Danemark, l'Ecosse, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal.

Selon les informations de L'Equipe, Pérez et Laporta ne veulent plus se limiter aux équipes des cinq grands championnats européens et sont à l'écoute de nombreux clubs afin de proposer un format qui ferait l'unanimité.

Lors du premier projet de Super Ligue européenne, seulement quinze clubs devaient y participer dont ses douze membres fondateurs, tous issus des principaux championnats européens : le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid pour la Liga ; Arsenal, Chelsea, Manchester City et Manchester United pour la Premier League ; la Juventus FC, l'Inter Milan et l'AC Milan pour la Serie A.

Le PSG (Ligue 1) et le Bayern Munich (Bundesliga) avaient décliné la proposition de rejoindre cette Super Ligue Européenne.

Une Super Ligue européenne ouverte et avec un fair-play financier ?

Le projet d'une Ligue fermée avec des membres permanents semble écarté et on se dirigerait vers des qualifications au mérite, comme pour la Ligue des champions.

Un fair-play financier est également à l'étude et, toujours selon L'Equipe, les clubs qui participeraient à cette nouvelle version e la Super Ligue européenne ne pourraient pas consacrer plus de 55% de leur budget à la masse salariale. Des règles drastiques concernant les dettes et les déficits des clubs sont envisagées.

