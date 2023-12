Super League : le Real et le Barça jubilent

Les présidents des deux plus grands clubs d'Espagne jubilent après le jugement de la cour Européenne concernant la Super League.

Le FC Barcelone et le Real Madrid ont salué la décision de la Cour suprême européenne contre la FIFA et l'UEFA, qui empêche les deux instances dirigeantes de sanctionner les clubs qui cherchent à créer une Superleague.

Peu après la décision, Bernd Reichart, PDG de A22, la société organisatrice de la compétition, a déclaré que les matches seraient en théorie diffusés gratuitement, à l'instar de la Ligue des champions. Par ailleurs, les deux joueurs du Clasico s'attendent à des bonus financiers importants si la compétition est maintenue.

L'article continue ci-dessous

À la suite de cette décision, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré qu'il s'agissait d'une occasion historique de mieux répartir les richesses du football entre les clubs. Il a précisé que cette décision "n'avait pas pour but d'aller à l'encontre du championnat espagnol ou des compétitions nationales", mais que la structure actuelle du football favorisait les clubs disposant d'une fortune illimitée, faisant sans doute référence à Manchester City, Newcastle United et le Paris Saint-Germain.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a également fait une déclaration après le jugement, déclarant qu'à partir d'aujourd'hui, "le football est entre les mains des clubs, des fans et des joueurs".

"Aujourd'hui marquera un avant et un après dans l'histoire du football européen. Nous pouvons enfin travailler en toute liberté, sans crainte de sanctions, afin de faire progresser le jeu et de le rendre plus attrayant pour les supporters.

"Dans les jours à venir, nous étudierons longuement la portée de cette décision, mais je pense que nous pouvons en tirer deux conclusions. Premièrement, le football n'est plus et ne sera plus jamais un monopole. Et deuxièmement, les clubs seront enfin maîtres de leur destin".