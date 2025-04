"Normal qu'il soit critiqué !" : Le jugement cash d'un ancien Bleu sur Mbappé !

Real Madrid vs Athletic Bilbao

Kylian Mbappé sous le feu des critiques après l'élimination du Real... Et pour un ancien international français, c'est tout à fait logique !

L'élimination brutale du Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions face à Arsenal a laissé des traces, et Kylian Mbappé, transparent et blessé lors du match retour, cristallise une grande partie des critiques. Arrivé l'été dernier comme le transfert galactique censé garantir les succès, le Français voit sa première saison madrilène prendre une tournure compliquée, malgré des statistiques honorables (33 buts toutes compétitions confondues). Face à ce flot de reproches venus d'Espagne mais aussi de France, un ancien international tricolore est monté au créneau ce dimanche lors d'une émission TV. Loin de défendre la star, il a estimé que ces critiques étaient non seulement inévitables, mais parfaitement... normales.