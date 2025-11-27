Newcastle saisit l’UEFA, l’OM menacé après les incidents au Vélodrome

Dans son communiqué, Newcastle a insisté sur le caractère inacceptable de la situation :

« Nous allons officiellement faire part de nos préoccupations à l’UEFA, à l’Olympique de Marseille et à la police française concernant le traitement inacceptable réservé à nos supporters par la police au Stade Vélodrome après le match de Ligue des Champions de l’UEFA mardi dernier. Après le coup de sifflet final, nos supporters ont été contraints de rester dans le stade pendant près d’une heure, sur instruction des autorités locales, afin d’assurer leur sécurité lors de leur sortie du stade. Il était prévu de faire sortir 500 supporters à la fois, escortés par la police jusqu’à la station de métro pour se rendre à la place de la Joliette. Malgré le résultat décevant, nos supporters étaient de bonne humeur et ont attendu patiemment et sans incident pendant la période de retenue. L’opération d’après-match a été observée de près par nos stewards et nos cadres supérieurs ».

Le club rappelle ainsi que ses fans étaient calmes et coopératifs, mais qu’ils ont subi des mesures jugées excessives par les autorités françaises.