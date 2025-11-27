Mardi soir, près de 3000 fans de Newcastle ont fait le déplacement jusqu’à Marseille pour assister au choc de la 5e journée de Ligue des champions. Mais ce qui aurait dû être une soirée sportive s’est transformé en véritable cauchemar pour les supporters anglais. Au-delà du score sur le terrain (2-1 pour l’OM), c’est le comportement des forces de l’ordre françaises qui est pointé du doigt. Newcastle a rapidement réagi et décidé d’agir officiellement pour défendre ses supporters, mettant en lumière un incident qui pourrait faire parler au niveau européen.
Newcastle saisit l’UEFA, l’OM menacé après les incidents au Vélodrome
- AFP
Une défaite acceptée, mais un traitement contesté
Sur le terrain, Newcastle a concédé la victoire à l’OM, acceptant le score de 2-1. En revanche, ce qui s’est passé après le match a provoqué un tollé chez les fans anglais. Selon plusieurs témoignages relayés sur les réseaux sociaux, les supporters des Magpies ont été retenus dans leur secteur pendant plus d’une heure. Durant cette période, la police française aurait utilisé gaz lacrymogène, matraques et boucliers pour gérer la sortie des fans.
Les supporters n’ont pas tardé à dénoncer un traitement qu’ils qualifient de « d’animal en cage ». Rapidement informé, le club anglais a décidé de réagir officiellement ce jeudi, émettant un communiqué qui détaille le déroulé des faits et annonce la saisie de l’UEFA.
- AFP
Newcastle prend position
Dans son communiqué, Newcastle a insisté sur le caractère inacceptable de la situation :
« Nous allons officiellement faire part de nos préoccupations à l’UEFA, à l’Olympique de Marseille et à la police française concernant le traitement inacceptable réservé à nos supporters par la police au Stade Vélodrome après le match de Ligue des Champions de l’UEFA mardi dernier. Après le coup de sifflet final, nos supporters ont été contraints de rester dans le stade pendant près d’une heure, sur instruction des autorités locales, afin d’assurer leur sécurité lors de leur sortie du stade. Il était prévu de faire sortir 500 supporters à la fois, escortés par la police jusqu’à la station de métro pour se rendre à la place de la Joliette. Malgré le résultat décevant, nos supporters étaient de bonne humeur et ont attendu patiemment et sans incident pendant la période de retenue. L’opération d’après-match a été observée de près par nos stewards et nos cadres supérieurs ».
Le club rappelle ainsi que ses fans étaient calmes et coopératifs, mais qu’ils ont subi des mesures jugées excessives par les autorités françaises.
- Getty Images Sport
L’usage de la force dénoncé
Le communiqué poursuit en dénonçant l’usage disproportionné de la force :
« Une fois le premier groupe de supporters libéré, la police a commencé à utiliser une force inutile et disproportionnée pour empêcher le reste de nos fans d’avancer. Elle a utilisé pour cela du gaz poivré, des matraques et des boucliers, et de nombreux supporters ont été agressés sans discernement par la police. De nombreux supporters étaient visiblement bouleversés, en particulier dans la partie supérieure du secteur réservé aux supporters visiteurs, où un mouvement de bousculade s’est manifesté. Notre personnel a immédiatement abordé la question avec la police, mais cela n’a eu qu’un impact limité sur ses tactiques excessives. Les supporters qui quittaient le stade ont légitimement fait part de leur détresse, de leur frustration et de leur colère à notre personnel, et nous avons par la suite reçu des témoignages très inquiétants de la part de supporters qui étaient présents. La sécurité et le bien-être des supporters doivent toujours être une priorité absolue, et nous condamnons fermement le traitement réservé à nos supporters par la police lors de cet incident. Nous demanderons à l’UEFA, à l’Olympique de Marseille et aux autorités locales d’ouvrir une enquête officielle sur cette affaire afin de tirer les leçons qui s’imposent et d’éviter que ce comportement ne se reproduise ».
Cette position officielle montre que Newcastle ne compte pas laisser l’affaire s’éteindre.
- AFP
Appel à témoins et suivi de l’affaire
Le club a lancé un appel à témoins auprès des supporters présents au Stade Vélodrome :
« Nous continuons à collaborer avec l’unité de police britannique chargée du football (UKFPU) afin de recueillir des preuves au nom de nos supporters. Nous souhaitons recueillir les témoignages des supporters concernés par cet incident afin de rassembler autant d’informations que possible. Ces informations seront également transmises à l’UEFA, à l’UKFPU et à l’organisation Football Supporters Europe ».
Newcastle entend donc documenter l’incident afin d’obtenir une enquête complète et des mesures correctives pour protéger ses fans à l’avenir.
- AFP
Quelle responsabilité pour l’OM ?
À ce stade, il semble que l’Olympique de Marseille ne soit pas directement visé par l’UEFA, les responsabilités relevant principalement des forces de l’ordre et des autorités publiques françaises. Cependant, la direction olympienne, menée par Pablo Longoria, suit l’évolution de cette affaire avec la plus grande attention, consciente que l’image du club peut être affectée. Ces incidents répètent une problématique récurrente dans le football français, où l’accueil des supporters étrangers fait souvent l’objet de critiques.