Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Le PSG affronte le Real Madrid avec Mbappé... Mais derrière l’aspect sportif, un autre enjeu s’annonce tout simplement colossal.

Alors que la planète football se tourne vers le choc PSG-Real Madrid ce mercredi en demi-finale de la Coupe du monde des clubs 2025, tous les projecteurs sont braqués sur le terrain. Kylian Mbappé, les retrouvailles, une place en finale en jeu… Mais dans les coulisses, un autre match se joue, bien plus silencieux mais tout aussi décisif : celui de l’argent. Et sur ce terrain-là, la demi-finale vaut presque plus que la finale.