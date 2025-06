Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Un cadre du Bayern Munich manquera le quart face au PSG. Une absence de poids qui pourrait bien tout changer dans ce choc très attendu.

La préparation du quart de finale entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich prend une tournure inattendue. À quelques jours de l’affiche, prévue samedi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, le club bavarois perd un atout majeur. Leroy Sané, pilier offensif du Bayern et international allemand, ne participera pas à la rencontre. Le motif ? Il est purement administratif et contractuel.