Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Qualifié pour les demi-finales, le PSG est de nouveau favori au sacre de la Coupe du monde des clubs.

Et si cette fois, c’était la bonne ? Depuis le 15 juin, le PSG avance sans bruit mais avec autorité dans cette Coupe du monde des clubs, diffusée en intégralité et gratuitement sur DAZN. Après avoir éliminé le Bayern Munich avec maîtrise, le club parisien a retrouvé son statut de grand favori. Une donnée statistique vient désormais confirmer cette tendance et renforcer les ambitions de Luis Enrique.