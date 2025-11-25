Mondial 2026, le verdict est tombé pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo avait été expulsé après avoir adressé un coup de coude à Dara O’Shea lors de la rencontre face à l’Irlande (défaite 2-0). Après intervention de la vidéo, l’arbitre central a confirmé l’exclusion du capitaine portugais, déclenchant l’inquiétude autour de son avenir pour la compétition mondiale. Selon l’agence EFE, l’attaquant a finalement reçu une suspension d’un match ferme, assortie de deux matchs avec sursis. Cette décision permet à Cristiano Ronaldo de ne manquer qu’une seule rencontre, celle contre l’Arménie, et de conserver sa disponibilité pour tous les autres matchs de qualification et surtout pour le Mondial 2026 (11 juin - 19 juillet).

Pendant son absence contre l’Arménie, Cristiano Ronaldo n’a pas pu défendre ses couleurs, mais la Seleção a signé un succès retentissant (9-1), validant ainsi sa qualification. L’attaquant lusitanien, malgré son moment de frustration contre l’Irlande, pourra donc retrouver ses coéquipiers sans restriction et participer pleinement à la compétition estivale, renforçant les ambitions du Portugal.