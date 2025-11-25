Le suspense est levé pour Cristiano Ronaldo et les supporters portugais. Après son expulsion controversée lors des éliminatoires du Mondial 2026 face à l’Irlande, l’attaquant de 40 ans était dans l’attente d’un verdict qui aurait pu compromettre sa participation à la Coupe du monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La décision est tombée ce mardi : CR7 écope d’une sanction clémente, limitant son absence à un seul match et garantissant ainsi sa présence pour toutes les rencontres estivales de la Seleção. Une bonne nouvelle pour l’ancien buteur du Real Madrid et de Manchester United, qui pourra poursuivre sa quête de records historiques.
Mondial 2026, le verdict est tombé pour Cristiano Ronaldo
- Getty Images Sport
Une sanction clémente pour Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo avait été expulsé après avoir adressé un coup de coude à Dara O’Shea lors de la rencontre face à l’Irlande (défaite 2-0). Après intervention de la vidéo, l’arbitre central a confirmé l’exclusion du capitaine portugais, déclenchant l’inquiétude autour de son avenir pour la compétition mondiale. Selon l’agence EFE, l’attaquant a finalement reçu une suspension d’un match ferme, assortie de deux matchs avec sursis. Cette décision permet à Cristiano Ronaldo de ne manquer qu’une seule rencontre, celle contre l’Arménie, et de conserver sa disponibilité pour tous les autres matchs de qualification et surtout pour le Mondial 2026 (11 juin - 19 juillet).
Pendant son absence contre l’Arménie, Cristiano Ronaldo n’a pas pu défendre ses couleurs, mais la Seleção a signé un succès retentissant (9-1), validant ainsi sa qualification. L’attaquant lusitanien, malgré son moment de frustration contre l’Irlande, pourra donc retrouver ses coéquipiers sans restriction et participer pleinement à la compétition estivale, renforçant les ambitions du Portugal.
- Getty
Un craquage sans conséquences pour Ronaldo et le Portugal
Le geste de Cristiano Ronaldo, survenu après un début de rencontre frustrant face à l’Irlande, aurait pu coûter cher à la star portugaise. Auteur d’un comportement impulsif, il a d’abord reçu un avertissement avant que la VAR confirme son expulsion. Le risque était élevé : une sanction plus lourde aurait pu compromettre sa présence sur la scène mondiale cet été. Mais la commission disciplinaire a finalement opté pour une peine clémente, permettant à Cristiano Ronaldo de poursuivre sa préparation et d’aborder le Mondial sans contrainte.
Cette décision assure au Portugal de conserver l’un de ses éléments les plus expérimentés et influents pour la compétition. Cristiano Ronaldo, malgré ses 40 ans, reste un leader offensif et un atout majeur, capable de peser dans les grands rendez-vous. Sa présence pour l’intégralité de la Coupe du monde 2026 offre à la Seleção un avantage non négligeable, tant sur le plan sportif que psychologique, alors que l’équipe portugaise ambitionne de réaliser un parcours historique.