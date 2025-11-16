Cristiano Ronaldo sauvé par la FIFA ?

Cette sanction risque de priver le joueur de 40 ans des premiers matchs de ce qui serait sa sixième Coupe du monde l'été prochain. Il a été expulsé jeudi lors de la défaite 2-0 du Portugal face à la République d'Irlande à Dublin, après avoir reçu un carton rouge direct suite à une intervention de la VAR qui a jugé qu'il avait donné un coup de coude au défenseur irlandais Dara O'Shea.

La Coupe du monde menacée par une suspension qui compromet la qualification

Selon la décision actuelle, Ronaldo sera indisponible pour le dernier match de qualification du Portugal contre l'Arménie, dimanche. Si l'équipe de Roberto Martinez l'emporte et se qualifie directement pour la phase finale du Groupe F, Ronaldo sera également suspendu pour les deux premiers matchs de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Si le Portugal trébuche et doit disputer les barrages, la suspension sera maintenue pour ces matchs décisifs.

Selon A Bola, la Fédération Portugaise de Football (FPF) prépare un recours officiel auprès de la FIFA, espérant réduire la suspension à un seul match. Leur argumentation repose sur trois points. Le premier concerne l'atmosphère à l'Aviva Stadium, qualifiée d'« hostile » par la FPF. Cette atmosphère a été influencée par les propos provocateurs du sélectionneur irlandais Heimir Hallgrimsson la veille de la rencontre. Avant le match, il avait insinué que Ronaldo avait « manipulé l'arbitre » lors de la victoire 1-0 du Portugal au match aller le mois dernier. Ces remarques avaient provoqué la colère des supporters portugais.

Deuxièmement, la FPF mettra en avant l'échauffourée entre O'Shea et Ronaldo ayant conduit à l'expulsion, arguant que l'attaquant a réagi instinctivement après avoir été bousculé à plusieurs reprises dans la surface de réparation. Enfin, elle soulignera le comportement irréprochable de Ronaldo en sélection. Il compte 225 sélections sans le moindre carton rouge. Il s'agit d'une preuve convaincante que l'incident de jeudi était inhabituel et dénué de toute intention malveillante. Le président de la FPF, Pedro Proenca, participe personnellement à la rédaction de l'appel, ce qui souligne l'importance que la fédération accorde à cette affaire.