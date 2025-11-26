Mondial 2026, l’énorme occasion manquée par les Bleus

À l’heure où se prépare le tirage au sort du 5 décembre, les Bleus doivent désormais composer avec ce classement inchangé. L’équipe de France dispose certes d’un statut enviable, mais ne bénéficiera pas de la position la plus stratégique, celle qui aurait permis d’éviter plusieurs adversaires potentiels jusqu’aux derniers tours. Les observateurs soulignent que le moindre résultat imparfait pèse lourd dans la course aux points, surtout lorsque l’écart est minime entre prétendants. Malgré cela, rien d’alarmant n’est à signaler pour l’équipe de France, qui conserve suffisamment d’atouts pour aborder la compétition avec ambition.



