À l’approche du tirage du Mondial 2026, un détail passé presque inaperçu vient pourtant rappeler combien un simple rendez-vous manqué peut modifier le destin d’une nation. L’équipe de France, pourtant solidement installée parmi les meilleures sélections du classement mondial, a vu s’échapper une opportunité rare : aborder la compétition dans la position la plus enviée de toutes. Ce scénario, qui semblait à portée de main, s’est brisé lors d’une soirée nordique dont les conséquences dépassent le simple résultat brut.
Mondial 2026, l’énorme occasion manquée par les Bleus
Un nul en Islande qui change tout, les Bleus manquent le cocheLorsque la FIFA a officialisé la composition des chapeaux pour le tirage du Mondial 2026, un constat s’est imposé : l’équipe de France, classée troisième à la fin de l’année, évitera l’Angleterre avant une hypothétique finale, un avantage non négligeable. Pourtant, malgré cette configuration favorable, un sentiment de rendez-vous manqué subsiste. Selon les informations rapportées par RMC Sport, un succès en Islande, lors du déplacement d’octobre, aurait permis aux Bleus de dépasser deux nations majeures et d’aborder la compétition comme tête de série numéro un. L’équipe de France aurait pu s’assurer un tableau encore plus dégagé. Ce match nul à Reykjavik (2-2), obtenu au terme d’une prestation irrégulière, a finalement figé le classement. Après être revenue dans la partie grâce à ses attaquants, l’équipe de France avait pourtant semblé reprendre la maîtrise avant d’être surprise aussitôt sur une faute défensive. Ce détail a suffi à la maintenir au troisième rang mondial, à quelques points d’un sommet pourtant accessible. Un simple match mieux contrôlé aurait pu métamorphoser la configuration globale de la compétition.
Un parfum de regret avant le tirage du 5 décembreÀ l’heure où se prépare le tirage au sort du 5 décembre, les Bleus doivent désormais composer avec ce classement inchangé. L’équipe de France dispose certes d’un statut enviable, mais ne bénéficiera pas de la position la plus stratégique, celle qui aurait permis d’éviter plusieurs adversaires potentiels jusqu’aux derniers tours. Les observateurs soulignent que le moindre résultat imparfait pèse lourd dans la course aux points, surtout lorsque l’écart est minime entre prétendants. Malgré cela, rien d’alarmant n’est à signaler pour l’équipe de France, qui conserve suffisamment d’atouts pour aborder la compétition avec ambition.
Les quatre pots du tirage au sort du Mondial 2026
Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne
Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie
Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud
Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2
