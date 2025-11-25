À moins de 200 jours du lancement du Mondial 2026, la FIFA a officialisé la répartition des équipes dans les quatre chapeaux pour le tirage au sort des groupes, prévu le 5 décembre à Washington DC. Avec les trois pays hôtes - Canada, Mexique et États-Unis - automatiquement têtes de série, les autres sélections qualifiées ont été placées selon le classement mondial de la FIFA. La France figure parmi les têtes de série, tandis que les nations issues des barrages intégreront le dernier chapeau. Cette annonce fixe les contours de la phase de groupes et suscite déjà de nombreuses spéculations sur les confrontations à venir dans la Coupe du Monde 2026.
Mondial 2026, la FIFA dévoile les chapeaux du tirage au sort (Officiel)
La France tête de série, le nouvel ajustement de la FIFA
Pour le Mondial 2026, le chapeau 1 regroupe les pays hôtes ainsi que les sélections les mieux classées au classement FIFA. On y retrouve donc le Canada, le Mexique et les États-Unis, mais également les grandes nations du football mondial telles que l’Espagne, l’Argentine, la France, l’Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. Selon la FIFA, cette répartition vise à garantir un équilibre entre les groupes et à éviter que les équipes les mieux classées ne s’affrontent avant les phases finales. Ainsi, « la meilleure équipe (Espagne) et la deuxième (Argentine) seront placées aléatoirement dans des voies opposées », écrit Foot Mercato. Le même principe s’applique à la France et à l’Angleterre, respectivement troisième et quatrième au classement FIFA.
La présence de la France dans ce chapeau 1 confirme son statut de tête d’affiche pour le Mondial 2026. Les supporters tricolores peuvent donc espérer éviter un choc prématuré avec les autres grands favoris, tout en restant attentifs aux tirages qui détermineront les adversaires du groupe des Bleus. Cette configuration permet d’anticiper des confrontations équilibrées et une compétition intense, avec des rencontres très médiatisées dès les phases de groupes.
Chapeaux 2 et 3, l’équilibre des forces
Le chapeau 2 rassemble des équipes solides, mais moins prestigieuses que celles du pot 1. Pour le Mondial 2026, ce groupe inclut la Croatie, le Maroc, la Colombie, l’Uruguay, la Suisse, le Japon, le Sénégal, l’Iran, la Corée du Sud, l’Équateur, l’Autriche et l’Australie. Ces sélections représentent un vivier de surprises potentielles et d’équipes capables de jouer les trouble-fêtes face aux favoris, renforçant l’incertitude et l’attrait du tournoi.
Le chapeau 3, quant à lui, contient des nations telles que la Norvège, le Panama, l’Égypte, l’Algérie, l’Écosse, le Paraguay, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, l’Ouzbékistan, le Qatar, l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Sud. Ces équipes auront pour objectif de créer des surprises et de se positionner pour franchir la phase de groupes, tout en offrant des duels intéressants contre les têtes de série et les équipes du chapeau 2.
Le chapeau 4 et les barragistes
Le dernier pot, le chapeau 4, regroupera les six équipes qualifiées via les barrages ainsi que les nations les moins bien classées au classement FIFA. Pour le Mondial 2026, on y retrouvera la Jordanie, le Cap-Vert, le Ghana, Curaçao, Haïti et la Nouvelle-Zélande, ainsi que les vainqueurs des barrages européens et du tournoi de barrages de la FIFA. Ce pot promet des tirages imprévisibles, offrant la possibilité à certaines équipes de créer la surprise et de bouleverser les groupes.
La FIFA a précisé que chaque groupe ne pourra pas contenir plus d’une équipe issue de la même confédération, à l’exception des sélections européennes, afin de garantir un équilibre géographique et sportif. Le tirage au sort du 5 décembre prochain déterminera définitivement les groupes et les confrontations pour la première phase de la Coupe du Monde 2026, ouvrant la voie à une compétition historique à 48 équipes.
Les quatre pots du tirage au sort du Mondial 2026
Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne
Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie
Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud
Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2