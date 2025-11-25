Mondial 2026, la FIFA dévoile les chapeaux du tirage au sort (Officiel)

Pour le Mondial 2026, le chapeau 1 regroupe les pays hôtes ainsi que les sélections les mieux classées au classement FIFA. On y retrouve donc le Canada, le Mexique et les États-Unis, mais également les grandes nations du football mondial telles que l’Espagne, l’Argentine, la France, l’Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. Selon la FIFA, cette répartition vise à garantir un équilibre entre les groupes et à éviter que les équipes les mieux classées ne s’affrontent avant les phases finales. Ainsi, « la meilleure équipe (Espagne) et la deuxième (Argentine) seront placées aléatoirement dans des voies opposées », écrit Foot Mercato. Le même principe s’applique à la France et à l’Angleterre, respectivement troisième et quatrième au classement FIFA.

La présence de la France dans ce chapeau 1 confirme son statut de tête d’affiche pour le Mondial 2026. Les supporters tricolores peuvent donc espérer éviter un choc prématuré avec les autres grands favoris, tout en restant attentifs aux tirages qui détermineront les adversaires du groupe des Bleus. Cette configuration permet d’anticiper des confrontations équilibrées et une compétition intense, avec des rencontres très médiatisées dès les phases de groupes.