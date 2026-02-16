Le groupe du PSG contre Monaco : trois absents, mais de bonnes nouvelles

La question brûle les lèvres depuis vendredi. Touché à Rennes, Ousmane Dembélé ressent une gêne. De son côté, João Neves encaisse un choc à l’épaule. Les deux hommes tiennent-ils leur place pour le déplacement en Principauté ?

Le staff parisien apporte une réponse nette. Les deux cadres figurent dans la liste des 21 joueurs retenus pour affronter l’AS Monaco. Une présence qui soulage, tant leur influence pèse dans l’équilibre collectif.

Luis Enrique ne modifie pas son cap. Il conserve l’ossature vue ces dernières semaines. Paris part avec ses forces vives.