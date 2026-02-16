À la veille du barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain lève le voile sur son groupe. Entre inquiétudes dissipées et forfaits confirmés, Luis Enrique avance avec 21 joueurs.
Le groupe du PSG contre Monaco : trois absents, mais de bonnes nouvelles
- AFP
Dembélé et Neves rassurent
La question brûle les lèvres depuis vendredi. Touché à Rennes, Ousmane Dembélé ressent une gêne. De son côté, João Neves encaisse un choc à l’épaule. Les deux hommes tiennent-ils leur place pour le déplacement en Principauté ?
Le staff parisien apporte une réponse nette. Les deux cadres figurent dans la liste des 21 joueurs retenus pour affronter l’AS Monaco. Une présence qui soulage, tant leur influence pèse dans l’équilibre collectif.
Luis Enrique ne modifie pas son cap. Il conserve l’ossature vue ces dernières semaines. Paris part avec ses forces vives.
- Getty Images
Trois forfaits confirmés
Tout n’est pas parfait pour autant. Trois joueurs manquent à l’appel.
Quentin Ndjantou subit récemment une opération à la cuisse. Son indisponibilité s’annonce longue. Fabian Ruiz poursuit ses soins après le coup reçu au genou contre le Sporting CP le 20 janvier. Enfin, Senny Mayulu ressent une gêne au mollet la semaine dernière, entre le large succès face à l’OM (5-0) et le revers à Rennes (3-1).
Trois absences. Pas davantage. Le reste du groupe répond présent.
- AFP
Un rendez-vous européen sous tension
Ce barrage aller de Ligue des champions à Monaco lance une séquence décisive. Le PSG vise une performance solide avant le match retour. Luis Enrique compte sur l’expérience de ses cadres et l’énergie des plus jeunes.
La présence de Dembélé et Neves change la donne. Paris récupère deux atouts essentiels au moment d’entrer dans le vif du sujet européen.
Monaco attend. Paris avance. La première manche promet.
Le groupe du PSG face à Monaco :
Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Hakimi, Mendes, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez
Milieux : Vitinha, Zaïre-Emery, Neves, Dro
Attaquants : Dembélé, Doué, Ramos, Barcola, Kvaratskhelia, Lee, Mbaye
Absents (3) : Ruiz, Mayulu, Ndjantou (blessés)