FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP
Patrick Tchanhoun

Le groupe du PSG contre Monaco : trois absents, mais de bonnes nouvelles

Dembélé incertain ? Neves touché ? Paris tranche avant Monaco. Le groupe de Luis Enrique est tombé.

À la veille du barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain lève le voile sur son groupe. Entre inquiétudes dissipées et forfaits confirmés, Luis Enrique avance avec 21 joueurs.

  • FBL-EUR-SUPERCUP-2025-TRAINING-PSGAFP

    Dembélé et Neves rassurent

    La question brûle les lèvres depuis vendredi. Touché à Rennes, Ousmane Dembélé ressent une gêne. De son côté, João Neves encaisse un choc à l’épaule. Les deux hommes tiennent-ils leur place pour le déplacement en Principauté ?

    Le staff parisien apporte une réponse nette. Les deux cadres figurent dans la liste des 21 joueurs retenus pour affronter l’AS Monaco. Une présence qui soulage, tant leur influence pèse dans l’équilibre collectif.

    Luis Enrique ne modifie pas son cap. Il conserve l’ossature vue ces dernières semaines. Paris part avec ses forces vives.

  • Fabian Ruiz HDGetty Images

    Trois forfaits confirmés

    Tout n’est pas parfait pour autant. Trois joueurs manquent à l’appel.

    Quentin Ndjantou subit récemment une opération à la cuisse. Son indisponibilité s’annonce longue. Fabian Ruiz poursuit ses soins après le coup reçu au genou contre le Sporting CP le 20 janvier. Enfin, Senny Mayulu ressent une gêne au mollet la semaine dernière, entre le large succès face à l’OM (5-0) et le revers à Rennes (3-1).

    Trois absences. Pas davantage. Le reste du groupe répond présent.

  • FBL-QAT-CHAMPIONS TROPHY-PSG-MONACOAFP

    Un rendez-vous européen sous tension

    Ce barrage aller de Ligue des champions à Monaco lance une séquence décisive. Le PSG vise une performance solide avant le match retour. Luis Enrique compte sur l’expérience de ses cadres et l’énergie des plus jeunes.

    La présence de Dembélé et Neves change la donne. Paris récupère deux atouts essentiels au moment d’entrer dans le vif du sujet européen.

    Monaco attend. Paris avance. La première manche promet.

  • Le groupe du PSG face à Monaco :

    Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

    Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Hakimi, Mendes, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez

    Milieux : Vitinha, Zaïre-Emery, Neves, Dro

    Attaquants : Dembélé, Doué, Ramos, Barcola, Kvaratskhelia, Lee, Mbaye

    Absents (3) : Ruiz, Mayulu, Ndjantou (blessés)

