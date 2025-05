Guardiola règle ses comptes avec De Bruyne, la grosse trahison

Pep Guardiola a étonnamment snobé Kevin De Bruyne pour la première place, révélant le meilleur passeur qu'il ait jamais entraîné.

Avant le choc de Premier League de Manchester City contre Bournemouth le 20 mai, on a demandé à Guardiola s'il avait déjà entraîné un joueur capable de passes comme De Bruyne. L'entraîneur de City a salué le Belge comme l'un des trois meilleurs passeurs avec lesquels il a travaillé, mais a finalement opté pour Lionel Messi comme numéro 1. De Bruyne prendrait ainsi la deuxième place, devant d'autres milieux de terrain exceptionnels comme Xavi, Andrés Iniesta et David Silva.

Le départ de De Bruyne marque la fin d'une époque pour Manchester City, d'autant plus que le club termine la saison 2024-25 sans trophée. Depuis son arrivée en provenance de Bundesliga en 2015, le milieu de terrain belge a remporté 16 trophées majeurs, dont six titres de Premier League et la Ligue des champions en 2022-23. Son remplacement s'annonce difficile, avec Florian Wirtz et Morgan Gibbs-White parmi les finalistes, Guardiola cherchant à améliorer son effectif avant la nouvelle saison.

Interrogé sur la difficulté de remplacer le milieu de terrain belge, Guardiola a déclaré : « Il y a des joueurs qui sont vraiment, vraiment difficiles pour de nombreuses raisons, nous le savons. Mais la saison que nous avons faite est la saison que nous avons faite ; nous ne pouvons pas le nier. Bien sûr, nous devons aller de l'avant. Kevin aura ce qu'il mérite. C'est le plus beau compliment pour son incroyable parcours.»

Interrogé sur le fait que De Bruyne soit le meilleur passeur qu'il ait jamais entraîné, Guardiola a ajouté : « L'un d'eux est Messi. Et les deux autres, laissez-moi y réfléchir… OK, laissez-moi mettre Kevin en deuxième position. Messi est le meilleur que j'aie jamais vu, car il a joué très, très près de la surface. Mais Kevin est là… les statistiques, les buts, les passes décisives, c'est unique. »

Sous la direction de Guardiola, les statistiques de De Bruyne figurent parmi les meilleures de sa carrière. À ce jour, il affiche une moyenne de 0,5 passe décisive et 3,6 occasions créées par 90 minutes en 258 matchs de championnat, s'imposant comme l'un des meneurs de jeu les plus prolifiques de sa génération.