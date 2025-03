Mercato une pépite de Liga s'offre au Barça

FC Barcelone vs Osasuna

Un crack de Liga pourrait rejoindre les rangs du Barça dans les prochains mois.

Malgré une situation financière sous tension, le Barça n’entend pas rester inactif lors du prochain mercato estival. Le club catalan cherche activement à renforcer son secteur offensif, mais sans se ruiner. Alors que plusieurs pistes de renom semblent inaccessibles, une jeune révélation du championnat espagnol pourrait bien incarner l’opportunité idéale : talentueux, prometteur et surtout, abordable. Un profil qui colle parfaitement aux exigences sportives et budgétaires du Barça, et qui pourrait bien agiter le marché.