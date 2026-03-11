La trajectoire de Lucas Chevalier prend une tournure inattendue. Recruté par le Paris Saint-Germain avec l’image d’un futur patron dans les cages, l’ancien gardien du LOSC Lille vit aujourd’hui des semaines compliquées. La concurrence interne et la pression internationale fragilisent sa position. Pendant ce temps, en Angleterre, un club surveille attentivement l’évolution de son dossier.
Mercato : un géant de Premier League déroule le tapis rouge à Lucas Chevalier, en difficulté au PSG
- AFP
Un statut fragilisé au PSG
L’été dernier, Paris mise sur Lucas Chevalier pour l’avenir. Huit mois plus tard, la hiérarchie change. Le gardien français perd sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov.
Cette évolution bouleverse les plans du portier de 24 ans. Sans temps de jeu régulier, difficile de conserver un statut solide dans un club qui vise les plus grandes compétitions.
La situation pèse également sur sa place en sélection. En Équipe de France de football, la concurrence reste intense. À quelques mois de la Coupe du monde de football 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, chaque minute sur le terrain devient précieuse.
- Getty Images Sport
Tottenham se positionne
Cette période délicate attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens. Selon les informations de Média Foot, Tottenham Hotspur suit de près le dossier du gardien parisien.
Le club londonien, lui aussi en difficulté en championnat, apprécie plusieurs qualités chez Chevalier : sa solidité sur sa ligne, sa capacité à participer au jeu et son aisance dans la relance courte ou longue. Autant d’atouts qui correspondent au profil recherché en Premier League.
Les Spurs pourraient donc passer à l’action si la situation du joueur reste bloquée à Paris dans les prochains mois. Un nouveau défi en Angleterre offrirait au Français l’occasion de retrouver un rôle central. Mais attention : Tottenham est proche d’une relégation historique.
- Getty Images Sport
Un été décisif pour le gardien français
Pour Lucas Chevalier, les prochains mois s’annoncent déterminants. Le gardien doit choisir entre rester à Paris et tenter de reconquérir sa place ou envisager un départ pour relancer sa carrière.
Au sein du PSG, la direction réfléchirait déjà à plusieurs scénarios. Un prêt circule dans les discussions. Une vente définitive apparaît également dans les options étudiées.
Si le club de la capitale ouvre la porte, il cherchera logiquement à récupérer l’investissement réalisé lors de son recrutement. Ce point pourrait compliquer les négociations.
Le marché des gardiens possède ses propres règles. Les clubs intéressés prennent souvent le temps d’observer la situation avant de se positionner. Paris devra donc trancher : valoriser son joueur rapidement ou patienter en espérant un rebond.