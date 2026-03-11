Mercato : un géant de Premier League déroule le tapis rouge à Lucas Chevalier, en difficulté au PSG

L’été dernier, Paris mise sur Lucas Chevalier pour l’avenir. Huit mois plus tard, la hiérarchie change. Le gardien français perd sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov.

Cette évolution bouleverse les plans du portier de 24 ans. Sans temps de jeu régulier, difficile de conserver un statut solide dans un club qui vise les plus grandes compétitions.

La situation pèse également sur sa place en sélection. En Équipe de France de football, la concurrence reste intense. À quelques mois de la Coupe du monde de football 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, chaque minute sur le terrain devient précieuse.