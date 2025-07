L’OM pensait tenir un renfort d’envergure. Mais une nouvelle menace en Ligue 1 vient semer le trouble autour d’un dossier important.

Dans l’ombre des grandes manœuvres estivales, une course à trois s’est engagée autour d’un ancien de la Premier League. Aymeric Laporte, défenseur central international, attise les convoitises en France. Mais l’affaire, loin d’être simple, se heurte à la fermeté d’Al-Nassr et à un prix qui refroidit les plus téméraires. Dans ce bras de fer, l’Olympique de Marseille pourrait bien se faire doubler par un rival inattendu.