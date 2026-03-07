Goal.com
FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato : Tottenham fonce sur Medhi Benatia, bientôt les retrouvailles avec De Zerbi ?

Tottenham regarde du côté de Marseille. Medhi Benatia attire les Spurs, mais l’OM n’a peut-être pas dit son dernier mot.

Le club londonien traverse une période agitée et cherche des solutions pour rebâtir son organisation sportive. Dans cette réflexion, un dirigeant marseillais attire particulièrement l’attention. Le profil de Medhi Benatia séduit fortement Tottenham, qui envisage de l’attirer pour structurer sa direction sportive. Pourtant, la situation semble plus complexe qu’elle n’y paraît.

  • 20260307-tottenham-igor-tudor(C)Getty Images

    Tottenham en pleine tempête sportive

    La saison actuelle tourne au cauchemar pour Tottenham Hotspur. Englué à la 16e place de la Premier League, le club londonien regarde désormais vers le bas du classement.

    Les ambitions européennes se sont évaporées. Le rêve de Ligue des champions disparaît, tout comme toute participation aux compétitions continentales pour la saison 2026-2027. Dans ce contexte tendu, la direction fixe un objectif clair : assurer le maintien et éviter une chute vers la Championship.

    Pour tenter de redresser la situation, les Spurs ont choisi de confier l’équipe à Igor Tudor. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille a été nommé pour tenter d’inverser la tendance.

  • Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty

    Roberto De Zerbi dans les discussions

  • medhi-benatia(C)Getty images

    Tottenham cible Medhi Benatia

    La réflexion menée par les dirigeants londoniens ne concerne pas uniquement le banc de touche. Le poste de directeur sportif attire aussi leur attention.

    Selon Média Foot, Medhi Benatia plaît beaucoup à la direction de Tottenham Hotspur. L’actuel dirigeant de l’Olympique de Marseille possède une réputation solide sur le marché européen.

    Son travail en interne à Marseille et sa connaissance du football international séduisent les Spurs. Le club anglais surveille donc sa situation avec attention et pourrait lui proposer un rôle clé dans l’organisation sportive.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LYONAFP

    Benatia privilégie Marseille

    Malgré cet intérêt, un départ ne semble pas à l’ordre du jour. Les informations disponibles indiquent que Medhi Benatia n’envisage pas de quitter l’Olympique de Marseille dans l’immédiat.

    Le dirigeant préfère poursuivre son travail au sein du club phocéen. Contrairement à certaines rumeurs récentes, il envisage même de rester lors du prochain mercato.

    La suite dépendra toutefois des moyens accordés pour préparer l’avenir sportif. Avec l’entraîneur Habib Beye, Benatia souhaite disposer des ressources nécessaires pour remodeler l’effectif marseillais.

