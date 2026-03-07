Mercato : Tottenham fonce sur Medhi Benatia, bientôt les retrouvailles avec De Zerbi ?

La saison actuelle tourne au cauchemar pour Tottenham Hotspur. Englué à la 16e place de la Premier League, le club londonien regarde désormais vers le bas du classement.

Les ambitions européennes se sont évaporées. Le rêve de Ligue des champions disparaît, tout comme toute participation aux compétitions continentales pour la saison 2026-2027. Dans ce contexte tendu, la direction fixe un objectif clair : assurer le maintien et éviter une chute vers la Championship.

Pour tenter de redresser la situation, les Spurs ont choisi de confier l’équipe à Igor Tudor. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille a été nommé pour tenter d’inverser la tendance.