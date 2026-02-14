Tottenham a pris une décision radicale pour mettre fin à sa chute vertigineuse au classement de la Premier League en nommant Tudor. Après le licenciement de Thomas Frank mercredi, la direction du club a identifié le Croate comme le candidat idéal pour stabiliser la situation à court terme.

Cependant, dans une décision qui intriguera les supporters, l'accord avec l'entraîneur de 47 ans est strictement provisoire. Selon certaines informations, le contrat de Tudor courra jusqu'à l'été et, fait important, ne comprend pas d'option permettant de le nommer à titre permanent. Cette stratégie, menée par le directeur général Vinai Venkatesham et le directeur technique Johan Lange, suggère que les Spurs gardent leurs cartouches pour une nomination importante pendant l'intersaison. En faisant appel à une solution temporaire sans engagement à long terme, le club du nord de Londres s'est effectivement laissé la possibilité de revenir à un plus large éventail de candidats en juin.

L'ancien entraîneur des Spurs, Pochettino, devrait figurer sur cette liste, malgré son engagement estival avec les États-Unis lors de la Coupe du monde. L'Argentin a exprimé à plusieurs reprises son amour pour le club londonien depuis son départ et l'a fait une nouvelle fois récemment en critiquant ses ambitions. Il a même été rapporté cette semaine qu'il était l'homme que le conseil d'administration souhaitait nommer comme entraîneur permanent, mais qu'il faudrait attendre la fin de l'été pour le faire revenir dans la capitale anglaise.