Premier League, Roberto De Zerbi pousse un ex-coach de l'OM à la sortie

Depuis plusieurs semaines, la situation sportive des Spurs ne cesse de se dégrader. Arrivé pour tenter de relancer l’équipe, Igor Tudor n’a pas réussi à enrayer la spirale négative qui touche le club londonien. La formation anglaise occupe une inquiétante 16e place à l’approche de la 30e journée de Premier League, avec une série noire de cinq défaites consécutives et onze rencontres de championnat sans la moindre victoire.

La première sortie du nouveau technicien, disputée le 22 février lors d’un derby face à Arsenal, s’était soldée par une lourde défaite (1-4). Depuis, les résultats n’ont pas permis de rassurer la direction. Malgré ce contexte tendu, Igor Tudor devrait encore diriger l’équipe lors des prochaines échéances importantes, notamment un match européen contre l’Atlético de Madrid, avant des confrontations délicates face à Liverpool et Nottingham Forest.