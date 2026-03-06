La tempête continue de souffler sur Tottenham. Englué dans une saison chaotique et menacé par une fin d’exercice sous tension, le club londonien peine à redresser la barre malgré un changement récent sur le banc. L’arrivée d’Igor Tudor n’a pas encore permis d’inverser la dynamique et les résultats continuent d’inquiéter la direction. Dans ce contexte fragile, les décideurs commencent déjà à envisager l’avenir et plusieurs noms circulent pour préparer une possible transition. Parmi eux, la piste Roberto De Zerbi prend soudainement de l’ampleur.
Premier League, Roberto De Zerbi pousse un ex-coach de l'OM à la sortie
Igor Tudor sur un siège éjectable à Tottenham
Depuis plusieurs semaines, la situation sportive des Spurs ne cesse de se dégrader. Arrivé pour tenter de relancer l’équipe, Igor Tudor n’a pas réussi à enrayer la spirale négative qui touche le club londonien. La formation anglaise occupe une inquiétante 16e place à l’approche de la 30e journée de Premier League, avec une série noire de cinq défaites consécutives et onze rencontres de championnat sans la moindre victoire.
La première sortie du nouveau technicien, disputée le 22 février lors d’un derby face à Arsenal, s’était soldée par une lourde défaite (1-4). Depuis, les résultats n’ont pas permis de rassurer la direction. Malgré ce contexte tendu, Igor Tudor devrait encore diriger l’équipe lors des prochaines échéances importantes, notamment un match européen contre l’Atlético de Madrid, avant des confrontations délicates face à Liverpool et Nottingham Forest.
Tottenham songe à Roberto De Zerbi pour succéder à Tudor
Face à cette instabilité sportive, les dirigeants londoniens réfléchissent déjà à une éventuelle succession, selon le Telegraph. A en croire le média anglais, le nom de Roberto De Zerbi circule désormais avec insistance dans les couloirs du club. Débarqué de l’Olympique de Marseille – ancien club d’Igor Tudor -, il y a quelques semaines,le technicien italien conserve une cote élevée en Angleterre, notamment grâce à l’identité de jeu offensive qu’il avait instaurée lors de son passage remarqué à Brighton.
Dans cette réflexion stratégique, plusieurs profils ont également été évoqués en interne. Mauricio Pochettino et Robbie Keane figureraient parmi les pistes étudiées, mais leur situation respective complique l’hypothèse d’un retour immédiat. Dans ce contexte, Roberto De Zerbi apparaît comme l’un des candidats les plus crédibles pour incarner un projet de reconstruction à moyen terme. La décision finale reviendra aux dirigeants du club londonien ainsi qu’au directeur sportif Johan Lange, qui devraient trancher avant la prochaine trêve internationale. Dans ce scénario, Roberto De Zerbi pourrait alors devenir une option sérieuse pour ouvrir un nouveau cycle sur le banc des Spurs.