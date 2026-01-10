Mercato : Rennes passe devant l’OL pour une cible alléchante

À Rennes, la dynamique actuelle pousse à l’action. Sixième de Ligue 1, le club breton entend consolider un effectif parfois jugé léger sur certains postes offensifs. Après l’échec du dossier Claudio Echeverri, la cellule de recrutement a activé d’autres pistes, dont celle menant à Sebastian Szymanski.

Selon Ouest-France, le Stade rennais a avancé « sérieusement » sur le dossier menant au joueur polonais. Les échanges impliquent désormais trois parties : Rennes, le joueur et Fenerbahçe. Le club turc ne ferme pas la porte à un départ de son attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027.

De son côté, Szymanski regarde cette opportunité avec intérêt. Une arrivée en Bretagne lui offrirait du temps de jeu régulier lors de la deuxième partie de saison, un paramètre important à l’approche de la Coupe du monde 2026.