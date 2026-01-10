Depuis plusieurs semaines, un même nom circule entre Rhône et Bretagne. Mais à mesure que le mercato d’hiver s’accélère, les positions évoluent et un club semble désormais prendre une longueur d’avance.
Mercato : Rennes passe devant l’OL pour une cible alléchante
L’OL actif mais sous contraintes
L’Olympique lyonnais affiche un visage séduisant depuis le début de saison. Les résultats suivent, mais l’effectif reste perfectible. Le club souhaite donc ajuster certains secteurs cet hiver, tout en respectant le cadre strict imposé par la DNCG sur la masse salariale.
C’est dans ce contexte que l’OL a opté pour des solutions ciblées, à l’image du prêt d’Endrick, arrivé avec des ambitions claires qu’il a récemment détaillées. Lyon observe le marché, mais avance avec prudence.
Rennes accélère sur le mercato : Szymanski, une piste qui se précise
À Rennes, la dynamique actuelle pousse à l’action. Sixième de Ligue 1, le club breton entend consolider un effectif parfois jugé léger sur certains postes offensifs. Après l’échec du dossier Claudio Echeverri, la cellule de recrutement a activé d’autres pistes, dont celle menant à Sebastian Szymanski.
Selon Ouest-France, le Stade rennais a avancé « sérieusement » sur le dossier menant au joueur polonais. Les échanges impliquent désormais trois parties : Rennes, le joueur et Fenerbahçe. Le club turc ne ferme pas la porte à un départ de son attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027.
De son côté, Szymanski regarde cette opportunité avec intérêt. Une arrivée en Bretagne lui offrirait du temps de jeu régulier lors de la deuxième partie de saison, un paramètre important à l’approche de la Coupe du monde 2026.
Un statut en recul en Turquie et un prix déjà évoqué
Cette saison, l’international polonais a pris part à 25 rencontres avec Fenerbahçe. Pourtant, sa situation a évolué. Il n’a plus débuté un match de championnat depuis le 5 octobre, un signal qui explique l’ouverture à un transfert dès cet hiver.
Une offre pourrait rapidement atterrir sur le bureau des dirigeants stambouliotes. Évalué à 12 M€ par Transfermarkt, Szymanski pourrait quitter la Turquie pour environ 13 M€, selon des informations révélées fin décembre par Fotomaç.
Capable de jouer à droite, en soutien offensif ou dans un rôle de milieu relayeur, le Polonais aux 50 sélections possède un profil polyvalent. À Rennes, il pourrait s’installer comme un élément clé du milieu, aux côtés de Valentin Rongier et Mahdi Camara.
Le dossier avance. Et cette fois, Rennes semble avoir pris une option sérieuse.