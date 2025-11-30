Le possible retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais n’a jamais semblé aussi présent dans les discussions autour du club. Alors que l’OL tente de combler un vide offensif inédit, les pistes se multiplient et certaines prennent une tournure inattendue. Entre un passage annoncé d’Endrick et la perspective d’un renfort d’envergure pour l’été, l’ombre du Ballon d’Or 2022 plane à nouveau sur Lyon. Mais cette hypothèse tient-elle du simple fantasme ou d’un scénario réellement envisageable ? Les éléments révélés ces derniers jours alimentent un suspense grandissant.
Karim Benzema de retour à l'OL ? L'énorme révélation
- AFP
Un besoin urgent de renforts en attaque pour l'OL
L’Olympique Lyonnais traverse une situation offensive rare dans son histoire moderne. Le club, longtemps reconnu pour sa tradition de buteurs efficaces, se retrouve depuis septembre avec un seul avant-centre de métier : Martin Satriano. Dans un contexte où les résultats offensifs sont insuffisants, la faible efficacité de l’Uruguayen – auteur d’un seul but en Ligue Europa – a confirmé les limites observées dans son parcours (13 réalisations au total). C’est dans ce vide que le nom de Karim Benzema revient progressivement, alors même qu’Endrick est attendu à l’OL pour un prêt de six mois.
L’arrivée temporaire du jeune Brésilien doit permettre à Lyon de tenir jusqu’à la fin de saison. Toutefois, ce renfort partiel ne règle pas la question centrale : la recherche d’un avant-centre titulaire pour le prochain mercato estival. Les restrictions financières imposées au club laissent entrevoir un choix réduit. Et c’est dans ce contexte que Karim Benzema, en fin de contrat à Al-Ittihad en juin, s’invite dans les discussions.
- AFP
Vers un retour de Karim Benzema à l'OL ?
Les informations relayées par Le Progrès tempèrent cependant cet enthousiasme. Le média évoque davantage un « rêve » qu’un « transfert probable », soulignant les obstacles financiers évidents. Le salaire perçu par Karim Benzema en Arabie Saoudite – évalué à 100 millions d’euros annuels – rend l’opération particulièrement difficile. Pour revenir dans son club formateur, l’attaquant devrait accepter une réduction colossale de sa rémunération, estimée à un rapport de un à vingt pour se conformer aux exigences de la DNCG.
Malgré ces limites, l’idée d’un retour dans son club formateur conserve une portée symbolique forte. À 38 ans en juin prochain, Karim Benzema pourrait envisager un dernier défi dans un environnement qu’il connaît intimement. L’OL y verrait l’occasion de boucler une boucle entamée avant son départ pour Madrid, tout en offrant une nouvelle image du joueur après les remous liés à la Coupe du Monde 2022 avec l'équipe de France. La perspective reste incertaine, mais elle nourrit un réel débat au sein du club et chez les supporters.
- Getty Images Sport
Fabrizio Romano donne de l'espoir aux supporters de l'OL pour Benzema
Si certains observateurs se montrent sceptiques, d’autres entretiennent l’espoir d’un scénario favorable. Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano adopte un ton nettement plus optimiste concernant l’avenir de Karim Benzema. Tout en écartant catégoriquement l’hypothèse d’un retour au Real Madrid, il estime que la place du Français dans le football mondial pourrait faire pencher la balance en faveur de Lyon.
Selon Romano, l’influence sportive et symbolique de Karim Benzema demeure un argument majeur pour convaincre l’attaquant de relever un dernier défi en Europe. Cette position contraste avec le pessimisme du Progrès, mais ouvre une brèche qui alimente l’imaginaire des supporters lyonnais. À mesure que les échanges se multiplient autour de cette possibilité, l’idée gagne en épaisseur sans pour autant s’affranchir des obstacles financiers.