Karim Benzema de retour à l'OL ? L'énorme révélation

L’Olympique Lyonnais traverse une situation offensive rare dans son histoire moderne. Le club, longtemps reconnu pour sa tradition de buteurs efficaces, se retrouve depuis septembre avec un seul avant-centre de métier : Martin Satriano. Dans un contexte où les résultats offensifs sont insuffisants, la faible efficacité de l’Uruguayen – auteur d’un seul but en Ligue Europa – a confirmé les limites observées dans son parcours (13 réalisations au total). C’est dans ce vide que le nom de Karim Benzema revient progressivement, alors même qu’Endrick est attendu à l’OL pour un prêt de six mois.

L’arrivée temporaire du jeune Brésilien doit permettre à Lyon de tenir jusqu’à la fin de saison. Toutefois, ce renfort partiel ne règle pas la question centrale : la recherche d’un avant-centre titulaire pour le prochain mercato estival. Les restrictions financières imposées au club laissent entrevoir un choix réduit. Et c’est dans ce contexte que Karim Benzema, en fin de contrat à Al-Ittihad en juin, s’invite dans les discussions.