À l’approche de la clôture du mercato hivernal, certains dossiers longtemps restés en arrière-plan refont soudain surface. À Marseille, la densité de l’effectif et les ajustements tactiques ont rebattu les cartes, laissant plusieurs joueurs dans l’ombre. Pour l’un d’eux, la situation devient de plus en plus claire, son avenir immédiat ne semble plus s’écrire sur la Canebière. Et alors que le temps presse, une porte s’est ouverte outre-Manche, là où l’urgence sportive impose des décisions rapides et ciblées.
Mercato, un indésirable de l’OM courtisé en Premier League
- AFP
Un effectif saturé et des places devenues rares à Marseille
Depuis le début de l’hiver, l’Olympique de Marseille a considérablement renforcé son entrejeu. Les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri ont densifié un secteur déjà très concurrentiel, au point de réduire drastiquement les opportunités pour certains éléments. Sous Roberto De Zerbi, la recherche constante de la meilleure formule au milieu a entraîné de nombreux ajustements, parfois au détriment de la stabilité individuelle.
Dans ce contexte, plusieurs joueurs ont vu leur statut évoluer négativement. À l’approche du 2 février, date de fermeture du mercato hivernal, la direction marseillaise sait que tous les profils ne pourront pas être conservés. Certains éléments, pourtant recrutés avec ambition l’été dernier, apparaissent aujourd’hui comme des variables d’ajustement dans un effectif remodelé en profondeur.
- AFP
Angel Gomes freiné dans son élan à l’OM
Arrivé libre en provenance du LOSC à l’intersaison, Angel Gomes incarnait pourtant une opportunité séduisante pour l’OM. Capable d’évoluer dans un double pivot ou plus haut dans l’animation offensive, Angel Gomes sortait de saisons solides en Ligue 1 et avait même obtenu le statut d’international anglais en 2024. Son adaptation initiale avait laissé entrevoir une intégration réussie.
Mais la dynamique s’est progressivement enrayée. Depuis décembre 2025, Angel Gomes n’a disputé que trois rencontres sous le maillot olympien. La concurrence accrue et les choix répétés de Roberto De Zerbi, alternant entre Pierre-Emile Hojbjerg, Arthur Vermeeren, Matt O’Riley, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir puis Quentin Timber, ont peu à peu relégué Angel Gomes à un rôle secondaire. Une situation délicate, d’autant que le joueur conserve une cote intéressante sur le marché.
- AFP
Wolverhampton entre en scène pour Angel Gomes
Consciente de cette impasse sportive, la direction marseillaise, emmenée par Medhi Benatia et Pablo Longoria, n’a jamais totalement fermé la porte à un départ. Dès le mois de décembre, l’OM s’est montré ouvert à des discussions si une opportunité crédible se présentait. Selon les informations de Foot Mercato, une première piste sérieuse s’est matérialisée en Premier League.
Wolverhampton s’est positionné sur Angel Gomes. Actuellement lanterne rouge du championnat anglais, le club des Wolves est très actif sur le marché hivernal afin de renforcer son entrejeu. L’intérêt pour Angel Gomes s’inscrit dans une logique de besoin immédiat, alors que Wolverhampton doit compenser plusieurs mouvements récents au milieu de terrain.
- Getty Images
Un contexte favorable à un retour en Premier League
L’intérêt de Wolverhampton pour Angel Gomes est notamment lié à la situation de Jean-Ricner Bellegarde, suivi de près par Besiktas, ainsi qu’au prêt de Marshall Munetsi au Paris FC. Ces départs ont fragilisé l’entrejeu des Wolves, rendant nécessaire l’arrivée rapide d’un joueur polyvalent et techniquement fiable.
Pour Angel Gomes, cette piste anglaise ne serait pas un saut dans l’inconnu. Le milieu offensif connaît déjà la Premier League, où il avait évolué sous les couleurs de Manchester United jusqu’en janvier 2020, avant son départ pour Lille. Un retour en Angleterre pourrait ainsi représenter une opportunité sportive cohérente, à condition que le joueur valide le projet proposé. À quelques jours de la fermeture du marché, le dossier Angel Gomes illustre parfaitement la stratégie d’ajustement menée par l’OM cet hiver.