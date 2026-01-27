Mercato, un indésirable de l’OM courtisé en Premier League

Depuis le début de l’hiver, l’Olympique de Marseille a considérablement renforcé son entrejeu. Les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri ont densifié un secteur déjà très concurrentiel, au point de réduire drastiquement les opportunités pour certains éléments. Sous Roberto De Zerbi, la recherche constante de la meilleure formule au milieu a entraîné de nombreux ajustements, parfois au détriment de la stabilité individuelle.

Dans ce contexte, plusieurs joueurs ont vu leur statut évoluer négativement. À l’approche du 2 février, date de fermeture du mercato hivernal, la direction marseillaise sait que tous les profils ne pourront pas être conservés. Certains éléments, pourtant recrutés avec ambition l’été dernier, apparaissent aujourd’hui comme des variables d’ajustement dans un effectif remodelé en profondeur.