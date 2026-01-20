Recruté libre l’été dernier en provenance du LOSC, Angel Gomes incarnait un pari technique et réfléchi pour l’Olympique de Marseille. Quelques mois plus tard, le décor change brutalement. Le milieu anglais de 25 ans se retrouve au cœur d’un feuilleton mercato inattendu, à un moment clé de la saison.
Mercato : Angel Gomes force son départ, l’OM demande un prix surprenant
Un avenir déjà remis en question à Marseille
Angel Gomes n’imaginait sans doute pas un scénario aussi rapide. Arrivé sans indemnité, présenté comme un joueur capable d’apporter créativité et maîtrise dans l’entrejeu, l’Anglais ne s’impose jamais vraiment. Sous Roberto De Zerbi, son temps de jeu reste limité, presque anecdotique. La concurrence, les choix tactiques et le contexte n’aident pas.
Selon L’Équipe, les dirigeants marseillais auraient même invité le joueur à explorer d’autres pistes durant ce mercato hivernal. Une version qui laisse penser à une séparation initiée par le club. Pourtant, la réalité semble plus nuancée.
Une volonté claire du joueur, confirmée en interne
L’Insider Mohamed Toubache-Ter apporte un éclairage différent, mais décisif, sur ce dossier sensible :
« C’est Angel Gomes qui désire partir de Marseille… en manque de temps de jeu, le joueur voudrait se donner les moyens de faire la Coupe du Monde 2026. Marseille est ok & ne compte pas le bloquer… mieux, Marseille est prêt à ne pas exiger une folle somme », a-t-il indiqué.
Le message ne souffre d’aucune ambiguïté. Angel Gomes veut jouer. Régulièrement. Et rapidement. À 25 ans, le milieu anglais sait que chaque mois compte s’il souhaite rester dans le radar du sélectionneur anglais en vue du Mondial 2026.
Un choix sportif assumé, un signal fort pour l’OM
À Marseille, les attentes étaient élevées. Le constat l’est tout autant. Le temps de jeu n’a jamais suivi, malgré un statut prometteur à son arrivée. Pour l’OM, accepter un départ dès l’hiver, sans réclamer un montant élevé, traduit une certaine lucidité mais aussi un ajustement stratégique.
Sportivement, perdre un joueur en pleine saison européenne envoie un signal fort. Symboliquement, voir un renfort libre repartir aussi vite pose une vraie question sur l’adéquation entre le projet de Roberto De Zerbi et certains profils recrutés.
Un timing délicat avant un choc européen
Ce possible départ intervient dans un contexte tendu. À quelques heures d’un affrontement majeur face à Liverpool, l’OM avance sur un fil. Entre ambition sportive immédiate et gestion d’un vestiaire en mouvement, le cas Angel Gomes illustre les équilibres fragiles du mercato hivernal.