Mercato : Angel Gomes force son départ, l’OM demande un prix surprenant

Angel Gomes n’imaginait sans doute pas un scénario aussi rapide. Arrivé sans indemnité, présenté comme un joueur capable d’apporter créativité et maîtrise dans l’entrejeu, l’Anglais ne s’impose jamais vraiment. Sous Roberto De Zerbi, son temps de jeu reste limité, presque anecdotique. La concurrence, les choix tactiques et le contexte n’aident pas.

Selon L’Équipe, les dirigeants marseillais auraient même invité le joueur à explorer d’autres pistes durant ce mercato hivernal. Une version qui laisse penser à une séparation initiée par le club. Pourtant, la réalité semble plus nuancée.