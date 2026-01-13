À quelques heures d’un rendez-vous qui paraît déséquilibré sur le papier, Marseille choisit la retenue plutôt que l’excès de confiance. L’Olympique de Marseille s’apprête à fermer le bal des 16es de finale de la Coupe de France. Ce mardi soir (21h), les Phocéens se rendent à Caen pour y défier Bayeux, petit poucet encore en lice. Une affiche particulière, loin des standards habituels, qui oblige Roberto De Zerbi à composer un groupe largement ajusté, entre absences contraintes et choix assumés.
Le groupe de l’OM contre Bayeux : De Zerbi retire cinq joueurs importants
Un déplacement à gérer, pas à survoler
Sur le plan sportif, l’écart semble immense. Pourtant, le staff marseillais refuse toute forme de relâchement. La Coupe de France ne pardonne pas l’excès de confiance, surtout face à un adversaire sans pression. De Zerbi l’a bien compris et a construit un groupe équilibré, mêlant cadres disponibles, jeunes éléments et joueurs en quête de temps de jeu.
Cinq absents notables dans les rangs marseillais
Pour ce rendez-vous, l’OM doit faire sans plusieurs profils importants. Nayef Aguerd poursuit son aventure à la CAN 2025 avec le Maroc. Arthur Vermeeren, Igor Paixão et Pierre-Emerick Aubameyang figurent également parmi les absents, soit par souci physique, soit par gestion de l’effectif. Le Gabonais serait ménagé en raison de l’accumulation des matchs et surtout les critiques après le Classique de la semaine dernière.
Autre absence remarquée : Robinio Vaz. Le jeune attaquant, tout proche d’un départ vers l’AS Roma, ne fait logiquement pas partie du voyage. À l’inverse, Darryl Bakola, pourtant annoncé sur le départ lui aussi, conserve sa place dans le groupe et pourrait profiter de cette rencontre pour se montrer.
Des choix forts, un message clair
En opérant ces ajustements, Roberto De Zerbi envoie un signal limpide. L’engagement prime. Les statuts comptent moins que la disponibilité immédiate et l’investissement. Dans ce contexte, certains joueurs disposent d’une vraie carte à jouer, notamment au milieu et sur le front de l’attaque.
Face à Bayeux, Marseille avance avec sérieux. Pas de stars superflues, mais un collectif prêt à faire le travail. En Coupe de France, c’est souvent ce détail qui fait la différence. Alors qu’il n’a plus remporté un titre depuis 2012, l’OM veut en profiter pour rêver de mettre fin à la malédiction, le PSG ayant déjà été éliminé par le Paris FC (0-1) lundi soir.
Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot
Défenseurs : Balerdi, Egan-Riley, Murillo, Medina, Emerson, Pavard, Weah
Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley
Attaquants : Gouiri, Greenwood, Maupay, Mmadi, Traoré