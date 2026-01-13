Le groupe de l’OM contre Bayeux : De Zerbi retire cinq joueurs importants

En opérant ces ajustements, Roberto De Zerbi envoie un signal limpide. L’engagement prime. Les statuts comptent moins que la disponibilité immédiate et l’investissement. Dans ce contexte, certains joueurs disposent d’une vraie carte à jouer, notamment au milieu et sur le front de l’attaque.

Face à Bayeux, Marseille avance avec sérieux. Pas de stars superflues, mais un collectif prêt à faire le travail. En Coupe de France, c’est souvent ce détail qui fait la différence. Alors qu’il n’a plus remporté un titre depuis 2012, l’OM veut en profiter pour rêver de mettre fin à la malédiction, le PSG ayant déjà été éliminé par le Paris FC (0-1) lundi soir.