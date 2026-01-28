À peine le pied posé en Andalousie, Neal Maupay n’a pas attendu longtemps pour refaire parler de lui. L’attaquant prêté par l’OM au FC Séville s’est illustré dès ses premières heures, non pas sur le terrain, mais sur les réseaux sociaux, fidèle à un style qui ne laisse jamais indifférent.
Mercato OM : à peine arrivé, Neal Maupay se moque déjà de Séville
- AFP
Neal Maupay, un nouveau départ loin de Marseille
Mardi, l’Olympique de Marseille a officialisé le prêt de Neal Maupay (29 ans) au FC Séville, assorti d’une option d’achat. Une bouffée d’oxygène pour l’attaquant, cantonné à un rôle marginal depuis le début de la saison sous le maillot olympien. Trois apparitions seulement, aucune place sur la liste Ligue des champions, et une frustration devenue trop lourde à porter.
Ce départ offre donc une vraie opportunité de relance sportive. À Séville, Maupay espère retrouver du temps de jeu, du rythme et surtout une confiance disparue à Marseille au fil des mois. Mais avant même de toucher son premier ballon, l’ancien Niçois a frappé… clavier en main.
- AFP
Un vieux message ressorti au bon moment
Connu pour son goût prononcé du chambrage, Maupay n’a pas résisté à l’envie de replonger dans les archives de X. En août dernier, lors d’un match amical entre l’OM et le FC Séville (1-1), le club espagnol s’était moqué de son manque d’efficacité. Le 2 août 2025, le compte officiel andalou avait publié : « À chaque fois que Neal Maupay entre en jeu et ne marque pas, l'administrateur sourit ».
Six mois plus tard, le contexte change complètement. Désormais Sévillan, Maupay a choisi l’autodérision plutôt que la rancune. « Hey l'administrateur, où est ton bureau? Je veux juste parler », a-t-il écrit, provoquant un large sourire chez les supporters. L’attaquant a ensuite enfoncé le clou avec une photo où il mime l’étranglement du community manager, accompagnée de la légende : « Mesdames et Messieurs, nous l'avons attrapé ».
- AFP
Une saison frustrante à l’OM
Arrivé à Marseille en 2024 sous forme de prêt depuis Everton, Maupay avait rapidement séduit Roberto De Zerbi par son engagement et son activité. Lors de sa première saison, il avait inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives en 24 matchs. Des statistiques honnêtes, qui avaient convaincu l’OM de le recruter définitivement l’été suivant.
Mais l’histoire a vite tourné court. Relégué dans la hiérarchie offensive, l’attaquant a dû se contenter de rares apparitions. Deux titularisations en Coupe de France, un but contre Bayeux en seizièmes de finale, et une entrée tardive en Ligue 1 à la 89e minute face à Nice (1-5), le 21 novembre. Trop peu pour exister.
- AFP
Le chambrage, une marque de fabrique
Ce nouvel épisode ne surprend personne. Le passage de Maupay à l’OM restera aussi associé à ses nombreuses sorties sur les réseaux sociaux. Everton, James Maddison, Saint-Étienne, Lens, Nicolas Pallois, le préparateur physique d’Angers ou encore l’OL, comparé à de l’eau, figurent déjà sur sa liste. Le community manager du FC Séville vient simplement s’y ajouter.