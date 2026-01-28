Mercato OM : à peine arrivé, Neal Maupay se moque déjà de Séville

Mardi, l’Olympique de Marseille a officialisé le prêt de Neal Maupay (29 ans) au FC Séville, assorti d’une option d’achat. Une bouffée d’oxygène pour l’attaquant, cantonné à un rôle marginal depuis le début de la saison sous le maillot olympien. Trois apparitions seulement, aucune place sur la liste Ligue des champions, et une frustration devenue trop lourde à porter.

Ce départ offre donc une vraie opportunité de relance sportive. À Séville, Maupay espère retrouver du temps de jeu, du rythme et surtout une confiance disparue à Marseille au fil des mois. Mais avant même de toucher son premier ballon, l’ancien Niçois a frappé… clavier en main.