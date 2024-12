Neal Maupay explique son chambrage contre Lyon : "L’OL, c’est de l’eau"

Après la victoire de l’OM contre l’OL en septembre dernier, Neal Maupay avait chambré les Lyonnais.

Le Groupama Stadium était le théâtre de l’Olympico, le 22 septembre dernier, entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Bien qu’ils fussent en infériorité numérique après l'expulsion de Leonardo Balerdi après seulement cinq minutes de jeu, les Phocéens s’étaient imposés sur le score de 2-3. A la fin de cette rencontre, Neal Maupay avait chambré les Lyonnais avec une bouteille d’eau.

Maupay explique son chambrage contre les Lyonnais

Prêté par Everton à l’Olympique de Marseille, Neal Maupay a commencé à convaincre le coach Roberto De Zerbi. Auteur de deux buts et trois passes décisives en 9 matchs avec l’OM, l’avant-centre français avait publié après la victoire à Lyon, une story sur Instagram dans laquelle il se moquait des Lyonnais. On pouvait voir l’ancien Niçois en train de boire des gorgées d’eau d’une bouteille ciglée du logo du club rhodanien : « L’OL, c’est de l’eau ». C’ait pour signifier qu’il se régale de la défaite de son adversaire. Dans une interview à Canal+, ce dimanche, l’ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne a expliqué les coulisses de sa story.

« L’OL, c’est de l’eau, il faut dire comment ça s’est passé. C’était après le match dans le vestiaire, on célèbre, on était content. J’étais en train de boire après la douche et Mick, notre intendant m’a dit : ‘ce serait bien que je te prenne en photo avec cette bouteille’. J’ai dit : ‘on pose, je bois avec le logo (de l’OL sur la bouteille, Ndlr), on vient de gagner, les gens vont faire le rapprochement’. J’aime bien quand il faut gratter un peu, je ne vois pas de mal à ça, il ne faut juste pas dépasser les limites, c’est juste quelque chose que je recherche dans la vie ou sur le terrain », a expliqué le joueur de l’Olympique de Marseille. Faut-il souligner, Maupay est assez coutumier des moqueries contre les adversaires.