Mercato OL : une star de Paulo Fonseca revient sur son été agité

L’été a laissé des traces dans les travées de Décines. Sous pression financière, l’Olympique Lyonnais a dû multiplier les sorties. Les dirigeants ont vu filer plusieurs joueurs majeurs : Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Thiago Almada, Georges Mikautadze, Jordan Veretout ou encore Lucas Perri.

Chaque transfert répondait à une logique simple : renflouer les comptes avant qu’il ne soit trop tard. Ce choix, imposé par la situation économique du club, a fragilisé l’équipe sur le papier.

Malgré ce contexte, Lyon a réussi à conserver un noyau capable de rester compétitif, en maintenant des leaders sur chaque ligne. Parmi eux, Ainsley Maitland-Niles, élément précieux pour Paulo Fonseca, très apprécié pour sa polyvalence et son expérience.