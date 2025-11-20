Ainsley Maitland-Niles n’a pas traversé la période estivale avec légèreté. Dans un Olympique Lyonnais totalement bouleversé par un mercato chargé, marqué par des ventes forcées et des départs successifs de cadres, le joueur anglais a dû composer avec un climat instable et des interrogations personnelles. Aujourd’hui, alors que Paulo Fonseca compte plus que jamais sur lui, le latéral raconte comment il a vécu ces semaines troublées, entre rumeurs insistantes venues d’Angleterre et séparation inattendue avec son plus proche ami au club.
Mercato OL : une star de Paulo Fonseca revient sur son été agité
- AFP
Un mercato chaotique pour l’OL, entre ventes massives et urgence financière
L’été a laissé des traces dans les travées de Décines. Sous pression financière, l’Olympique Lyonnais a dû multiplier les sorties. Les dirigeants ont vu filer plusieurs joueurs majeurs : Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Thiago Almada, Georges Mikautadze, Jordan Veretout ou encore Lucas Perri.
Chaque transfert répondait à une logique simple : renflouer les comptes avant qu’il ne soit trop tard. Ce choix, imposé par la situation économique du club, a fragilisé l’équipe sur le papier.
Malgré ce contexte, Lyon a réussi à conserver un noyau capable de rester compétitif, en maintenant des leaders sur chaque ligne. Parmi eux, Ainsley Maitland-Niles, élément précieux pour Paulo Fonseca, très apprécié pour sa polyvalence et son expérience.
- Getty Images Sport
Maitland-Niles et les rumeurs : Everton, l’Angleterre et l’incertitude
Au cœur de l’été, l’international anglais a fait l’objet d’un intérêt concret venu de Premier League. Everton, en quête de renforts, a étudié son profil pour renforcer sa défense l’été dernier. D’autres bruits ont circulé, preuve que sa cote n’a pas baissé de l’autre côté de la Manche.
Interrogé lors d’un événement du média Goneback, organisé par Genezys Xyz, Maitland-Niles n’a pas cherché à embellir la réalité : cette période n’a rien eu d’agréable.
Il reconnaît à demi-mot qu’un doute s’est installé dans son esprit, entre l’envie de rester un pilier du groupe et les décisions imprévisibles d’un mercato sous tension. Mais face aux spéculations, il garde une ligne de conduite claire.
« Les rumeurs, je n’y prête pas vraiment attention. Je suis dans le football depuis assez longtemps pour comprendre que j’ai besoin d’avoir un état d’esprit où je me concentre uniquement sur le football. Mon rôle est maintenant celui d’un leader en tant que l’un des plus anciens du groupe donc mon objectif est de me concentrer uniquement sur le football et d’essayer d’aider les joueurs qui arrivent. Je suis triste parce que moi et Georges (Mikautadze) étions très proches mais ensuite, quand tu penses à la longue saison qui nous attend, tu dois oublier ça le plus rapidement possible pour se concentrer sur les matchs et aider l’équipe », confie-t-il.
- AFP
Le départ de Mikautadze, un choc personnel dans les derniers instants du marché
S’il y a bien un moment qui a marqué Maitland-Niles durant cette fenêtre des transferts, c’est la vente express de son ami le plus proche, Georges Mikautadze.
L’attaquant géorgien, figure essentielle de l’attaque lyonnaise, a été transféré à Villarreal pour environ 30 millions d’euros. Une vente quasiment vitale pour l’OL, mais difficile à avaler pour le vestiaire.
Pour Maitland-Niles, ce départ a eu un goût amer. Sa réaction traduit toute la complexité de ces instants où l’amitié se heurte à la réalité économique. L’Anglais a dû encaisser rapidement pour ne pas perdre son fil, conscient que la saison serait dense et que l’équipe aurait besoin de lui.
- AFP
Un été lourd, mais une réponse forte sur le terrain
Le défenseur n’a pas mis longtemps à retrouver son équilibre. Très touché par les mouvements du mercato, il a tout de même su redresser la barre pour offrir des prestations convaincantes dès les premières journées.
Sous les ordres de Paulo Fonseca, il a évolué à plusieurs postes : latéral droit, piston, voire un cran plus haut lorsque le plan de jeu le demandait.
Contre le PSG, il a même frappé fort en marquant un but splendide, preuve qu’il a suffisamment repris confiance pour peser offensivement.
Son attitude rassure un club qui avait besoin de stabilité, mais aussi un entraîneur qui voit en lui un relais indispensable.
- Getty Images Sport
Une figure désormais centrale dans le projet Fonseca
Avec le départ de nombreux cadres, Maitland-Niles se retrouve parmi les joueurs les plus expérimentés du vestiaire. Son discours, sa manière d’encadrer les nouveaux et son implication font de lui un élément clé dans la reconstruction lyonnaise.
L’été fut éprouvant, mais il en ressort renforcé, conscient que son rôle a changé. Fonseca compte sur lui pour guider un groupe jeune, fragile mais ambitieux.