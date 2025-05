Annoncé sur le départ de l’OL, Rayan Cherki a donné un nouvel indice sur son avenir, lundi.

Au terme d’une soirée empreinte d’émotion au Groupama Stadium, le doute n’est plus permis : Rayan Cherki semble avoir tourné une page. Si aucun adieu officiel n’a encore été prononcé, les indices s'accumulent. Dernier en date, un message fort, publié par le joueur lui-même. Derrière les sourires et les larmes, un possible départ se dessine. Et si le chapitre lyonnais touchait bel et bien à sa fin pour l’enfant du club ?