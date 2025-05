Un club anglais qualifié pour la Ligue des Champions jette son dévolu sur un jeune talent marseillais au profil très convoité…

Alors que la saison s’est achevée sur les derniers frissons de la Premier League, Newcastle s’est invité à la fête en s’offrant, in extremis, une place en Ligue des Champions. Ce billet européen offre aux Magpies l’occasion de s’activer sérieusement sur le marché des transferts. Et l’un de leurs regards se pose désormais… sur la Canebière.