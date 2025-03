Mercato, Liverpool a trouvé un plan B à Rayan Cherki

Real Madrid vs Leganes

Liverpool vs Everton

Lyon vs Lille

Liverpool songe à une autre cible alléchante en cas d’échec du dossier Rayan Cherki l’été prochain.

Liverpool pourrait connaître un véritable tournant cet été. En fin de contrat, Mohamed Salah n'a toujours pas prolongé et son avenir chez les Reds est plus flou que jamais. La star égyptienne, pilier du club depuis 2017, attire les convoitises, notamment en Arabie saoudite où Al-Hilal lui fait les yeux doux. Alors que les négociations entre Salah et Liverpool stagnent, le club anglais se met en quête d'un remplaçant de qualité pour préparer une transition sans accroc.

Parmi les pistes prioritaires des Reds figure Rayan Cherki. Le jeune talent de l'Olympique Lyonnais réalise une saison éblouissante et attire l'attention des recruteurs anglais. Avec son profil polyvalent et sa capacité à dynamiser le jeu offensif, le Lyonnais semble cocher toutes les cases pour prendre la relève. Cependant, Liverpool explore d'autres options et pourrait se tourner vers un autre joueur si l'opération Cherki ne se concrétise pas.