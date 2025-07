C. Mbemba

Sans club après son départ de l’OM, Chancel Mbemba a des exigences surprenantes face à ses courtisans.

Officiellement libre depuis le 1er juillet, Chancel Mbemba suscite un intérêt certain sur le marché des transferts. Pourtant, malgré son profil expérimenté et sa disponibilité sans indemnité, le défenseur congolais ne trouve pas preneur. En cause ? Des conditions jugées irréalistes par plusieurs clubs intéressés.