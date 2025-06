C. Mbemba

Ecarté par l’OM depuis un an, Chancel Mbemba est sorti du silence sur sa situation ces dernières heures.

L’histoire entre l’Olympique de Marseille et l’un de ses défenseurs touche à sa fin. En marge d’un rassemblement avec la sélection congolaise, Chancel Mbemba a livré un message à la fois digne, lucide et piquant. Après une saison difficile où il a été écarté des plans marseillais, il a tenu à s’exprimer publiquement. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ses mots ne laissent personne indifférent.