Endrick dévoile les coulisses de son arrivée à l’OL : "Camavinga m’a…"

Ce jeudi 1er janvier 2026, l’Olympique Lyonnais a levé le voile sur les premiers pas de sa recrue phare du mercato hivernal. Dans une vidéo diffusée par le club, Endrick apparaît détendu, curieux et visiblement impatient de commencer l’aventure. « J'ai hâte de m'entraîner, de jouer. Je suis très content », confie l’attaquant de 19 ans, prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison.

Arrivé avec l’étiquette de crack mondial, l’ancien joueur de Palmeiras ne cache pas son enthousiasme. Il s’essaie même à quelques mots en français, glissant un spontané « enchanté, comment ça va? » à plusieurs employés du club, sourire aux lèvres.