À peine arrivé entre Rhône et Saône, Endrick attire déjà la lumière. Le jeune Brésilien, prêté par le Real Madrid, savoure ses premiers instants à l’OL, entre sourires, confidences et conseils bien avisés venus de Madrid.
Endrick dévoile les coulisses de son arrivée à l’OL : "Camavinga m’a…"
- Getty Images Sport
Les premiers pas d’Endrick à Décines
Ce jeudi 1er janvier 2026, l’Olympique Lyonnais a levé le voile sur les premiers pas de sa recrue phare du mercato hivernal. Dans une vidéo diffusée par le club, Endrick apparaît détendu, curieux et visiblement impatient de commencer l’aventure. « J'ai hâte de m'entraîner, de jouer. Je suis très content », confie l’attaquant de 19 ans, prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison.
Arrivé avec l’étiquette de crack mondial, l’ancien joueur de Palmeiras ne cache pas son enthousiasme. Il s’essaie même à quelques mots en français, glissant un spontané « enchanté, comment ça va? » à plusieurs employés du club, sourire aux lèvres.
- Getty Images
Une intégration déjà bien encadrée
Dans les images partagées par l’OL, Matthieu Louis-Jean, directeur technique, prend le temps d’échanger avec le joueur. « Comment vas-tu? Comment est la maison? », lui demande-t-il en anglais. La réponse d’Endrick fuse, simple et sincère : « Ma femme est contente, donc je suis content ».
Ces premiers échanges illustrent la volonté du club de placer le jeune international brésilien (14 sélections, 3 buts) dans les meilleures conditions possibles. Recruté par le Real Madrid contre près de 50 millions d’euros en 2024, Endrick n’arrive pas en terrain inconnu.
- AFP
Le message appuyé de Camavinga
Avant même de poser ses valises à Lyon, Endrick, qui portera le numéro 9 à Lyon, a pu compter sur un conseil avisé. Eduardo Camavinga, son partenaire au Real Madrid, lui a envoyé un message sans équivoque au sujet des codes locaux. « Camavinga m'a parlé de la couleur du maillot de Saint-Etienne », révèle-t-il, amusé, en montrant le texto rédigé en espagnol.
Le milieu français, fin connaisseur de la Ligue 1, a tenu à prévenir son coéquipier. « Frère, tu dois savoir que pour ton équipe, Lyon, les rivaux de toujours sont Saint-Etienne, donc ne porte jamais des choses vertes », écrit Camavinga. Une mise en garde loin d’être anodine, après une récente apparition d’Endrick vêtu de vert sur les réseaux sociaux.
- Getty Images Sport
Un vestiaire déjà conquis
À Lyon, Endrick pourra aussi s’appuyer sur Afonso Moreira, avec qui il partage la langue portugaise. Les deux hommes se sont chaleureusement salués dans la vidéo. « Un de plus pour l'équipe », sourit l’attaquant lusitanien. Paulo Fonseca, lui aussi portugais, a également accueilli le jeune prodige, prêt à guider ses premiers pas en Ligue 1.