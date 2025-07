A quelques semaines de la reprise de la Liga, le Real Madrid s’apprête à se séparer d’un indésirable.

Annoncé comme l’un des grands talents de sa génération, ce jeune joueur n’a jamais réussi à s’imposer sous les couleurs madrilènes. Promis à un avenir radieux au sein du plus grand club du monde, il s’est progressivement éloigné du projet sportif. Et alors que le Real Madrid peaufine son effectif pour la saison à venir, une décision radicale a été prise : son avenir ne s’écrira plus dans la capitale espagnole. Le club merengue veut tourner la page.