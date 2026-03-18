Mercato : le PSG reçoit une excellente nouvelle pour Bradley Barcola

Le dossier avance vite. Très vite même. Selon les informations rapportées par Média Foot, les échanges entre le club parisien et l’entourage de Bradley Barcola approchent de leur terme.

Sauf surprise, les deux parties touchent au but. Il reste encore quelques détails à régler, mais l’essentiel se trouve déjà ficelé. La signature ne semble plus qu’une question de temps.