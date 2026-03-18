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Patrick Tchanhoun

Mercato : le PSG reçoit une excellente nouvelle pour Bradley Barcola

Un dossier brûlant avance en silence à Paris. Et la fin pourrait bien réjouir les supporters.

En coulisses, le Paris Saint-Germain accélère sur plusieurs chantiers majeurs. Sous l’impulsion de Luis Campos, la direction sportive prépare déjà l’avenir. Parmi les priorités, une se détache nettement : sécuriser Bradley Barcola, devenu un élément clé du projet porté par Luis Enrique.

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