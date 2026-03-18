En coulisses, le Paris Saint-Germain accélère sur plusieurs chantiers majeurs. Sous l’impulsion de Luis Campos, la direction sportive prépare déjà l’avenir. Parmi les priorités, une se détache nettement : sécuriser Bradley Barcola, devenu un élément clé du projet porté par Luis Enrique.
Mercato : le PSG reçoit une excellente nouvelle pour Bradley Barcola
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Des discussions très avancées en interne
Le dossier avance vite. Très vite même. Selon les informations rapportées par Média Foot, les échanges entre le club parisien et l’entourage de Bradley Barcola approchent de leur terme.
Sauf surprise, les deux parties touchent au but. Il reste encore quelques détails à régler, mais l’essentiel se trouve déjà ficelé. La signature ne semble plus qu’une question de temps.
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Un choix fort dans la stratégie du PSG
Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais durant l’été 2023, l’ailier a franchi un cap à Paris. Sa vitesse, ses prises d’initiative et sa capacité à déséquilibrer les défenses ont convaincu le staff.
Dans l’esprit du club, il n’existe aucun doute : il faut verrouiller ce profil. Le projet parisien repose aussi sur ce type de joueur capable de faire basculer un match sur une accélération.
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Moussa Sissoko aux commandes
Un changement d’agent a aussi joué un rôle dans l’évolution du dossier. Après avoir quitté Jorge Mendes, Bradley Barcola a confié ses intérêts à Moussa Sissoko.
Habitué à gérer des profils majeurs comme Ousmane Dembélé ou Désiré Doué, il a mené des discussions intenses avec le PSG. Le résultat se rapproche clairement d’un accord.
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Une prolongation pour sécuriser l’avenir
Le scénario se dessine. Bradley Barcola devrait étendre son contrat actuel, qui court jusqu’en juin 2028, pour au moins deux saisons supplémentaires.
Une décision importante pour le Paris Saint-Germain, surtout face aux convoitises. L’été dernier, le Bayern Munich et Liverpool FC ont tenté leur chance avec insistance.
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Prochaine étape, le dossier Dembélé
Une fois ce chantier bouclé, Moussa Sissoko ne compte pas lever le pied. Il doit désormais se pencher sur un autre cas sensible : celui d’Ousmane Dembélé.
Après avoir sécurisé les conditions souhaitées pour Bradley Barcola, il va tenter d’avancer sur ce nouveau front, avec en toile de fond une ambition forte autour de son joueur.