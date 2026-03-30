A seulement 19 ans, Yan Diomandé attire déjà les regards des plus grandes écuries européennes. Auteur d’une saison impressionnante sous les couleurs du RB Leipzig, l’ailier ivoirien figure désormais parmi les priorités de plusieurs cadors. Alors que le PSG surveille la situation depuis plusieurs mois, Chelsea s’est invité dans la course, ajoutant encore un peu plus de tension autour de ce dossier brûlant du mercato.
Mercato : le PSG et Chelsea à la lutte pour un crack de Bundesliga
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Une concurrence féroce pour Yan Diomandé
Le dossier Yan Diomandé prend une nouvelle dimension. Selon les informations dévoilées par Ekrem Konur, l’ailier du RB Leipzig suscite l’intérêt de nombreux clubs européens. Déjà courtisé lors du dernier mercato hivernal, le jeune Ivoirien avait choisi de rester en Allemagne afin de poursuivre sa progression. Un choix judicieux au regard de ses performances.
A seulement 19 ans, Diomandé affiche déjà des statistiques impressionnantes avec 11 buts et 8 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues. Des chiffres qui expliquent l’engouement autour de son profil. Le PSG, Liverpool et le Bayern Munich figurent parmi les prétendants les plus actifs. Les Reds semblent toutefois légèrement en avance, eux qui souhaitent renforcer leurs ailes avec deux nouvelles recrues pour la saison prochaine.
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Le PSG face à Chelsea dans une bataille directe
Mais la situation évolue rapidement. Selon le compte X PSGInside-Infos, le club parisien aurait déjà avancé dans ce dossier. L’arrivée de Chelsea redistribue néanmoins les cartes. Le média affirme : « Le PSG et Chelsea s’opposent sur le dossier Diomandé. Contrairement à certaines rumeurs, aucun accord n’a été conclu avec Chelsea. Paris, déjà positionné depuis le mercato hivernal, maintient son intérêt. Enrique valide le profil. Diomandé prend le temps de la réflexion ».
Cette information confirme l’intérêt réel du PSG, qui voit en Diomandé un renfort offensif prometteur. Le profil du jeune Ivoirien plaît particulièrement à Luis Enrique, désireux d’ajouter de la vitesse et de la percussion sur les ailes.
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Un transfert qui pourrait bouleverser l’attaque parisienne
Une éventuelle arrivée de Yan Diomandé à Paris ne serait pas sans conséquence. Le PSG dispose déjà de nombreux ailiers dans son effectif. Bradley Barcola, notamment, attire lui aussi plusieurs clubs européens, dont Liverpool et le Bayern Munich.
Dans ce contexte, le dossier Diomandé pourrait déclencher un jeu de chaises musicales. Le PSG avance prudemment. Chelsea insiste. Liverpool surveille. Le Bayern reste attentif. La bataille ne fait que commencer. L’été s’annonce bouillant.