Mercato : le PSG et Chelsea à la lutte pour un crack de Bundesliga

Mais la situation évolue rapidement. Selon le compte X PSGInside-Infos, le club parisien aurait déjà avancé dans ce dossier. L’arrivée de Chelsea redistribue néanmoins les cartes. Le média affirme : « Le PSG et Chelsea s’opposent sur le dossier Diomandé. Contrairement à certaines rumeurs, aucun accord n’a été conclu avec Chelsea. Paris, déjà positionné depuis le mercato hivernal, maintient son intérêt. Enrique valide le profil. Diomandé prend le temps de la réflexion ».

Cette information confirme l’intérêt réel du PSG, qui voit en Diomandé un renfort offensif prometteur. Le profil du jeune Ivoirien plaît particulièrement à Luis Enrique, désireux d’ajouter de la vitesse et de la percussion sur les ailes.



