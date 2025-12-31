Il n’a fallu que quelques mois à Yan Diomande pour changer de dimension. Révélation de Bundesliga, l’ailier du RB Leipzig attire désormais l’attention des plus grands clubs du continent, dont le Paris Saint-Germain, à l’affût d’un nouveau profil offensif capable de faire la différence immédiatement.
Yan Diomande au PSG, Paris connaît le prix à payer
Yan Diomande, l’éclosion express en Allemagne
Le football européen tient peut-être sa nouvelle pépite ivoirienne. À seulement 19 ans, Yan Diomande vit une ascension fulgurante sous les couleurs du RB Leipzig. Recruté l’été dernier en provenance de Leganés contre un chèque estimé à 20 millions d’euros, le jeune ailier s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de l’attaque allemande.
En 17 apparitions toutes compétitions confondues, il affiche déjà des statistiques parlantes : 7 buts et 4 passes décisives. Des chiffres qui expliquent en partie le retour de Leipzig sur le devant de la scène, quatrième de Bundesliga à la trêve après une saison précédente bien plus compliquée.
Une CAN réussie avec la Côte d’Ivoire
Pendant que l’Europe s’enthousiasme, Diomande continue aussi de marquer des points sur la scène internationale. Actuellement au Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire, le natif d’Abidjan n’a pas tardé à convaincre. Titulaire lors des deux premières rencontres des Éléphants, il confirme son statut de joueur déjà mûr malgré son jeune âge. Capable d’évoluer aussi bien sur l’aile droite que sur le flanc gauche, il offre une polyvalence rare, très appréciée par les sélectionneurs comme par les recruteurs.
Le PSG et les géants européens à l’affût
Forcément, de telles performances ne passent pas inaperçues. Selon Sky Sports, plusieurs cadors européens suivent de très près l’évolution de l’Ivoirien. Le Bayern Munich et Manchester United figurent parmi les clubs les plus attentifs à son profil. Le Paris Saint-Germain, toujours en quête de sang neuf pour dynamiser ses ailes, surveille également la situation. Si Leipzig ne compte pas s’en séparer cet hiver, le média évoque déjà un possible transfert dans les prochains mois.
Un prix déjà fixé pour l’été ?
Toujours d’après Sky Sports, le RB Leipzig pourrait accepter de discuter à partir d’une offre comprise entre 60 et 70 millions d’euros. Une somme conséquente pour un joueur encore en phase de confirmation, mais qui reflète l’explosion rapide de sa cote sur le marché. Paris connaît donc désormais le tarif à prévoir s’il souhaite devancer une concurrence déjà féroce et miser sur l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.