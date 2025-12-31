Yan Diomande au PSG, Paris connaît le prix à payer

Le football européen tient peut-être sa nouvelle pépite ivoirienne. À seulement 19 ans, Yan Diomande vit une ascension fulgurante sous les couleurs du RB Leipzig. Recruté l’été dernier en provenance de Leganés contre un chèque estimé à 20 millions d’euros, le jeune ailier s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de l’attaque allemande.

En 17 apparitions toutes compétitions confondues, il affiche déjà des statistiques parlantes : 7 buts et 4 passes décisives. Des chiffres qui expliquent en partie le retour de Leipzig sur le devant de la scène, quatrième de Bundesliga à la trêve après une saison précédente bien plus compliquée.