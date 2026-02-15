Yan Diomande répond aux rumeurs selon lesquelles Liverpool serait le « club de ses rêves » et s'exprime sur les discussions concernant son transfert au Bayern Munich

Diomande a disputé l'intégralité des 90 minutes du match perdu par le RB Leipzig contre le Bayern Munich en DFB-Pokal ce week-end, mais l'élimination du club allemand face au leader de la Bundesliga ne devrait pas dissuader les prétendants potentiels. Le joueur de 19 ans était fortement pressenti pour un transfert retentissant en janvier après des débuts fulgurants avec le RB Leipzig, qui exigeait plus de 100 millions de livres sterling pour le jeune joueur.

L'une des équipes intéressées par Diomande est Liverpool, le champion en titre de Premier League, qui cherche à recruter un nouvel ailier gauche. Les Reds ont vendu Luis Diaz au Bayern Munich l'été dernier et n'ont finalement pas réussi à remplacer le Colombien, tandis que le club de Merseyside craint de perdre Mohamed Salah cet été.

Anthony Gordon, de Newcastle, est une autre cible potentielle pour Liverpool, l'équipe d'Arne Slot devant donner la priorité à un ailier à la fin de la saison. Liverpool serait l'équipe préférée de Diomande, mais la star ivoirienne a répondu à ces affirmations en insistant sur le fait que Liverpool est le « club préféré de son père ».