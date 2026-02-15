AFP
Traduit par
Yan Diomande répond aux rumeurs selon lesquelles Liverpool serait le « club de ses rêves » et s'exprime sur les discussions concernant son transfert au Bayern Munich
- Getty Images Sport
Diomande prend d'assaut la Bundesliga
Diomande a disputé l'intégralité des 90 minutes du match perdu par le RB Leipzig contre le Bayern Munich en DFB-Pokal ce week-end, mais l'élimination du club allemand face au leader de la Bundesliga ne devrait pas dissuader les prétendants potentiels. Le joueur de 19 ans était fortement pressenti pour un transfert retentissant en janvier après des débuts fulgurants avec le RB Leipzig, qui exigeait plus de 100 millions de livres sterling pour le jeune joueur.
L'une des équipes intéressées par Diomande est Liverpool, le champion en titre de Premier League, qui cherche à recruter un nouvel ailier gauche. Les Reds ont vendu Luis Diaz au Bayern Munich l'été dernier et n'ont finalement pas réussi à remplacer le Colombien, tandis que le club de Merseyside craint de perdre Mohamed Salah cet été.
Anthony Gordon, de Newcastle, est une autre cible potentielle pour Liverpool, l'équipe d'Arne Slot devant donner la priorité à un ailier à la fin de la saison. Liverpool serait l'équipe préférée de Diomande, mais la star ivoirienne a répondu à ces affirmations en insistant sur le fait que Liverpool est le « club préféré de son père ».
Liverpool n'est pas le « club de rêve » de Diomande
Dans une interview accordée au journal BILD, Diomande a déclaré : « Les gens en ont fait le club de mes rêves. Mais avant tout, c'est le club préféré de mon père.
Il a toujours rêvé de me voir y jouer un jour, car il adore l'ambiance qui règne à Anfield. Il ne tarissait pas d'éloges sur Steven Gerrard. J'étais trop jeune pour le voir jouer. Nous n'avons même pas eu de télévision à la maison pendant longtemps. J'ai beaucoup de respect pour Liverpool, mais mon club de rêve aujourd'hui, c'est Leipzig. »
Diomande a également été interrogé sur un éventuel transfert au Bayern Munich à l'avenir. S'il a admis que c'était agréable d'être associé à une équipe de cette envergure, le joueur a confirmé qu'il n'avait encore reçu aucune offre du FC Hollywood.
« C'est toujours agréable d'entendre ce genre de choses », a ajouté le joueur. « Mais je n'ai parlé à personne du Bayern. Ce n'est pas le bon moment pour ça. Je suis heureux ici à Leipzig et je veux rester pleinement concentré. »
- AFP
Diomande « concentré et serein » quant à son avenir
Diomande a marqué sept buts et délivré quatre passes décisives en Bundesliga cette saison. Il a également réussi 68 dribbles, soit plus que tout autre joueur de l'élite allemande. Ces performances ont suscité l'intérêt des clubs de Premier League Manchester City, Manchester United et Tottenham le mois dernier.
Cependant, bien que conscient de l'intérêt que lui portent ces clubs de haut niveau, Diomande a admis qu'il essayait de ne pas trop penser à l'avenir.
« J'essaie de rester concentré, d'écouter le staff technique et de jouer mon propre jeu. Les gens peuvent voir que tout se passe bien, donc je ne vais pas m'arrêter », a déclaré Diomande à GOAL plus tôt cette année.
« Mes amis essaient de me le faire comprendre, mais j'essaie de rester concentré et calme. Pour moi, cela allait prendre deux ou trois ans. Je travaille dur et je suis heureux, tout se passe si vite, et j'espère continuer ainsi jusqu'à la fin de la saison. »
- AFP
Liverpool prépare son équipe pour l'avenir
L'intérêt de Liverpool pour Diomande n'est pas surprenant, car les Reds cherchent à pérenniser leur effectif. Les Reds ont déjà confirmé que Jérémy Jacquet rejoindra Anfield cet été, les géants de Merseyside cherchant à signer un successeur à long terme pour Virgil van Dijk au poste de défenseur central.
Van Dijk, tout comme Salah, a signé un nouveau contrat de deux ans l'été dernier, mais il fêtera ses 35 ans cet été. Compte tenu des spéculations entourant l'avenir d'Ibrahima Konaté, Liverpool a agi rapidement pour s'assurer les services d'un nouveau défenseur central.
Le Français, qui a récemment subi une grave blessure à l'épaule avec le club de Ligue 1 de Rennes, était fortement pressenti pour rejoindre Chelsea le mois dernier, mais les Blues ont manqué l'occasion de signer le joueur de 20 ans.
Publicité