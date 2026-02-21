« C'était la bonne décision » - Yan Diomande explique pourquoi il a refusé l'opportunité de rejoindre Chelsea

Diomande est sous les feux de la rampe depuis qu'il a joué pour le RB Leipzig. Le jeune joueur a marqué huit buts et réalisé quatre passes décisives en Bundesliga jusqu'à présent cette saison, ce qui alimente les rumeurs selon lesquelles il pourrait changer de club cet été. Liverpool serait intéressé par Diomande, qui pourrait remplacer Mohamed Salah, mais le jeune joueur a minimisé les rumeurs d'un transfert à Anfield. Il a déclaré au journal Bild: « Les gens en ont fait le club de mes rêves. Mais avant tout, c'est le club préféré de mon père. Il a toujours rêvé de me voir y jouer un jour, car il adore l'ambiance qui règne à Anfield. Il ne tarissait pas d'éloges sur Steven Gerrard. J'étais trop jeune pour le voir jouer. Nous n'avons même pas eu de télévision à la maison pendant longtemps. J'ai beaucoup de respect pour Liverpool, mais mon club de rêve, pour l'instant, c'est Leipzig. »

Interrogé sur l'intérêt potentiel du Bayern, Diomande a ajouté : « C'est toujours agréable d'entendre ce genre de choses. Mais je n'ai parlé à personne du Bayern. Ce n'est pas le bon moment pour ça. Je suis heureux ici à Leipzig et je veux rester pleinement concentré. »