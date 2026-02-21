Getty Images
Traduit par
« C'était la bonne décision » - Yan Diomande explique pourquoi il a refusé l'opportunité de rejoindre Chelsea
Pleins feux sur Diomande
Diomande est sous les feux de la rampe depuis qu'il a joué pour le RB Leipzig. Le jeune joueur a marqué huit buts et réalisé quatre passes décisives en Bundesliga jusqu'à présent cette saison, ce qui alimente les rumeurs selon lesquelles il pourrait changer de club cet été. Liverpool serait intéressé par Diomande, qui pourrait remplacer Mohamed Salah, mais le jeune joueur a minimisé les rumeurs d'un transfert à Anfield. Il a déclaré au journal Bild: « Les gens en ont fait le club de mes rêves. Mais avant tout, c'est le club préféré de mon père. Il a toujours rêvé de me voir y jouer un jour, car il adore l'ambiance qui règne à Anfield. Il ne tarissait pas d'éloges sur Steven Gerrard. J'étais trop jeune pour le voir jouer. Nous n'avons même pas eu de télévision à la maison pendant longtemps. J'ai beaucoup de respect pour Liverpool, mais mon club de rêve, pour l'instant, c'est Leipzig. »
Interrogé sur l'intérêt potentiel du Bayern, Diomande a ajouté : « C'est toujours agréable d'entendre ce genre de choses. Mais je n'ai parlé à personne du Bayern. Ce n'est pas le bon moment pour ça. Je suis heureux ici à Leipzig et je veux rester pleinement concentré. »
- Getty Images
Diomande explique le rejet de Chelsea
Diomande a également expliqué qu'il aurait pu se rendre en Angleterre plus tôt dans sa carrière. L'attaquant a déclaré à RBLive qu'il avait passé des essais à Chelsea, Crystal Palace et Rangers et qu'il avait eu la possibilité de rejoindre Stamford Bridge avant de finalement décider de rejoindre la Liga.
« Ce fut une période difficile. J'avais l'impression que pour beaucoup de gens, tout était une question d'argent. Beaucoup m'ont dit que je devais absolument jouer pour Chelsea. Puis j'ai tout arrêté et j'ai pris ma décision », a-t-il déclaré au Bild. « Je connaissais le président de Leganés ; il m'avait aidé à partir aux États-Unis. Je me suis soudain retrouvé face à un choix : Leganés ou Chelsea ? C'était risqué, mais heureusement, c'était la bonne décision. Je pense que la patience est très importante dans le football. Tout ne se résume pas toujours à l'argent. Si vous jouez bien, cela viendra naturellement. Je suis jeune ; j'ai besoin de jouer pour augmenter ma valeur sportive, pour m'améliorer. Et je n'aurais pas pu y parvenir en restant sur le banc. »
Diomande parle de ses projets d'avenir
Diomande a finalement signé pour Leganes avant de rejoindre Leipzig l'été dernier avec un contrat de cinq ans. Le directeur général de Leipzig, Oliver Mintzlaff, aurait désormais fixé le prix de Diomande à 100 millions d'euros (87 millions de livres sterling), mais l'ailier admet qu'il est susceptible de partir à un moment donné dans le futur. Il a ajouté : « C'est lui le patron. Et il y a toujours beaucoup de personnes impliquées dans un transfert : les clubs, les agents, la famille, les joueurs. Je ne prends donc pas ces décisions seul. Une chose est sûre : je ne me disputerai jamais avec mon club ! Bien sûr, je ne terminerai probablement pas ma carrière ici. Le moment venu, nous en discuterons. Mais si je reste ici cet été, je serai absolument heureux. »
Conseils de Vinicius Jr
Diomande a également révélé précédemment que la star du Real Madrid Vinicius Junior était l'une de ses idoles et que le Brésilien lui avait donné des conseils sur sa carrière. Il a déclaré au site officiel de la Bundesliga : « Il fait beaucoup de bonnes choses sur le terrain et est totalement concentré. Je l'ai rencontré en personne pour la première fois il y a deux semaines à Paris. Nous avons un ami commun, et Viní m'a invité à passer deux jours avec lui. Nous avons passé un bon moment. Il m'a dit de m'amuser sur le terrain, que c'était le plus important. »
- Getty Images
Et ensuite ?
L'intérêt pour Diomande devrait se poursuivre avant le mercato estival, surtout s'il continue à briller en Bundesliga. Leipzig occupe actuellement la cinquième place du classement de la Bundesliga et affrontera Dortmund, deuxième, lors du prochain match.
Publicité