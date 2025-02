Mercato, le PSG casse sa tirelire pour un cadre des Bleus

Inter vs Lazio Rome

Le PSG est prêt à sortir le chéquier pour un taulier de l’Equipe de France l’été prochain.

Le Paris Saint-Germain s’active déjà en coulisses pour préparer son mercato estival. Après avoir renforcé son effectif avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale cherche à peaufiner son attaque avec un nouvel atout offensif.

Cette fois-ci, la priorité n’est plus un ailier, mais bien un avant-centre capable de dynamiser le jeu parisien. Luis Enrique et sa direction auraient jeté leur dévolu sur un international français, actuellement l’un des joueurs les plus en vue en Serie A. Un transfert qui pourrait bien secouer le marché estival.