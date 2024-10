Mercato, le PSG fonce sur un international français

Le PSG s’intéresse à un international français pour renforcer son secteur offensif.

Le Paris Saint-Germain a connu un mercato paradoxal, cet été. Très actif dans le sens des départs, le club parisien l’était un peu moins pour ce qui est des arrivées. Le PSG n’a recruté que quatre joueurs lors de la fenêtre de transferts estivale et n’a surtout pas compensé la perte de Kylian Mbappé. Ce qui devrait être le cas dans les prochains mois avec un international français dans le viseur du club francilien.

Le PSG cherche un nouvel attaquant

Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, le PSG s’est mis à la recherche d’une nouvelle coqueluche pour son attaque. Le club de la capitale s’était alors lancé sur plusieurs pistes sans succès. Le Paris Saint-Germain a notamment sondé des joueurs comme Victor Osimhen, Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Julian Alvarez, Nico Williams ou encore Kingsley Coman.

Mais aucun de ses dossiers n’a abouti et le club a finalement fait une croix sur le recrutement d’un nouvel avant-centre cette saison. Paris s’est contenté de se renforcer avec Matvey Safonov, Joao Neves, William Pacho et Désiré Doué. Mais après 7 journées de Ligue 1 et 2 journées de Ligue des Champions, les choses ont évolué.

L'article continue ci-dessous

Le PSG fait les yeux doux à Marcus Thuram

Alors que le Paris Saint-Germain ne comptait plus recruter un nouvel avant-centre, la blessure de Gonçalo Ramos est venue gâcher les plans du club. En plus, Randal Kolo Muani ne donne toujours pas satisfaction à ce poste et n’entre vraiment pas dans les plans de Luis Enrique. Une situation qui a contraint le PSG à revoir ses plans. Et à en croire la presse italienne, la priorité du PSG à ce poste se nomme Marcus Thuram.

Selon les informations de TMW, l’international français serait même le « grand attaquant » attendu du PSG. Cependant, le dossier ne s’annonce pas facile puisque Marcus Thuram n’aurait aucune envie de quitter l’Inter Milan même si sa clause libératoire (85M€) ne devrait pas être un problème pour le PSG.