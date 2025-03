Mercato, le Barça fonce sur une star de Ligue 1

Atlético Madrid vs FC Barcelone

Le Barça s’intéresse à une vedette de Ligue 1 en vue de renforcer son effectif la saison prochaine.

Alors que le mercato estival approche à grands pas, le FC Barcelone est sur le point de faire une avancée majeure pour s'attacher les services d'un talent de Ligue 1. Ce joueur, dont les qualités techniques et le profil offensif ont séduit plusieurs formations de renom, est en passe de franchir un cap dans sa carrière. La bataille est lancée et un duel s'annonce entre le Barça et un autre cador européen ambitieux, prêt à lutter pour remporter la mise. Une chose est sûre, ce dossier pourrait animer le marché des transferts cet été.