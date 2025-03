Atlético Madrid vs FC Barcelone

A quelques mois du mercato estival, le Barça a décidé d’activer la piste Jonathan David.

La fin de saison approche et avec elle, l'avenir de plusieurs joueurs de renom se dessine. Parmi eux, Jonathan David attire les convoitises de plusieurs cadors européens. Auteur d'une saison impressionnante, l’attaquant du LOSC se prépare à faire un grand saut dans sa carrière. Et le Barça a déjà pris position pour l'accueillir l’été prochain. Une opportunité en or que le club espagnol ne veut pas laisser passer.