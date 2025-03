Mercato, la réponse cinglante de William Saliba au Real Madrid

Atlético Madrid vs Real Madrid

Arsenal vs PSV Eindhoven

Courtisé par le Real Madrid, William Saliba a répondu à l’intérêt du club madrilène, mardi.

Brillant sous les couleurs d'Arsenal, William Saliba suscite l'intérêt des plus grandes écuries européennes. Parmi elles, le Real Madrid suit de près la situation du défenseur français. À seulement 23 ans, l'international tricolore est déjà un pilier indiscutable de la formation dirigée par Mikel Arteta. Sa solidité défensive et son aisance balle au pied en font l'un des profils les plus convoités du moment.

Alors que son contrat court jusqu'en 2027, le club espagnol a manifesté un intérêt grandissant pour renforcer sa charnière centrale, fragilisée par les blessures récurrentes de David Alaba et les incertitudes autour d'Antonio Rüdiger. Conscient de cet attrait, William Saliba a finalement pris la parole pour clarifier sa position et adresser un message fort aux dirigeants madrilènes.