Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi reste l’un des entraîneurs les plus observés sur le marché. À Londres, Tottenham traverse une période agitée et réfléchit déjà à un changement sur son banc. Dans ce contexte, le nom du technicien italien circule avec insistance pour reprendre les rênes des Spurs. Mais alors que les dirigeants londoniens cherchent une solution rapide, l’ancien coach marseillais semble privilégier une approche beaucoup plus réfléchie.
Mercato, la réponse cash de Roberto De Zerbi à Tottenham
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Tottenham songe à Roberto De Zerbi
En grande difficulté ces dernières semaines, Tottenham envisage sérieusement de tourner la page Igor Tudor. La série négative du club londonien, marquée par quatre défaites consécutives, a fragilisé la position du technicien croate. Les dirigeants des Spurs explorent donc différentes pistes afin de trouver un nouvel entraîneur, capable d’assurer soit une transition rapide, soit un projet plus durable.
Dans ce contexte, Roberto De Zerbi apparaît parmi les noms les plus étudiés par la direction sportive. Selon les informations relayées par le journaliste Ben Jacobs, cité par RMC Sport, l’Italien figure sur la shortlist du club aux côtés de Mauricio Pochettino, actuel sélectionneur des États-Unis. Toutefois, malgré cet intérêt concret, Roberto De Zerbi ne souhaiterait pas se précipiter dans son choix et pourrait attendre la fin de saison avant de s’engager dans un nouveau projet.
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Roberto De Zerbi veut prendre son temps
La prudence affichée par l’entraîneur italien s’explique aussi par les circonstances de son récent départ de Marseille. Arrivé en juin 2024 avec un contrat de trois saisons, Roberto De Zerbi avait pour mission de relancer un projet ambitieux sur la Canebière. Mais la saison a rapidement pris une tournure compliquée, notamment après l’élimination du club en Ligue des Champions fin janvier.
Quelques semaines plus tard, une lourde défaite face au PSG (5-0) en championnat a précipité la fin de l’aventure. L’entraîneur italien a finalement quitté son poste mi-février, d’un commun accord avec la direction marseillaise. Ce départ a marqué un tournant dans la saison du club phocéen et replacé Roberto De Zerbi parmi les techniciens disponibles les plus convoités sur le marché européen.