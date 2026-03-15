Goal.com
En direct
FBL-FRA-CUP-BAYEUX-MARSEILLEAFP
Bour Han Amoussa

Mercato, la réponse cash de Roberto De Zerbi à Tottenham

Courtisé par Tottenham, Roberto De Zerbi a donné sa réponse au club anglais.

Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi reste l’un des entraîneurs les plus observés sur le marché. À Londres, Tottenham traverse une période agitée et réfléchit déjà à un changement sur son banc. Dans ce contexte, le nom du technicien italien circule avec insistance pour reprendre les rênes des Spurs. Mais alors que les dirigeants londoniens cherchent une solution rapide, l’ancien coach marseillais semble privilégier une approche beaucoup plus réfléchie. 

Ligue des Champions
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Ligue des Champions
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
0