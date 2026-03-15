Mercato, la réponse cash de Roberto De Zerbi à Tottenham

En grande difficulté ces dernières semaines, Tottenham envisage sérieusement de tourner la page Igor Tudor. La série négative du club londonien, marquée par quatre défaites consécutives, a fragilisé la position du technicien croate. Les dirigeants des Spurs explorent donc différentes pistes afin de trouver un nouvel entraîneur, capable d’assurer soit une transition rapide, soit un projet plus durable.

Dans ce contexte, Roberto De Zerbi apparaît parmi les noms les plus étudiés par la direction sportive. Selon les informations relayées par le journaliste Ben Jacobs, cité par RMC Sport, l’Italien figure sur la shortlist du club aux côtés de Mauricio Pochettino, actuel sélectionneur des États-Unis. Toutefois, malgré cet intérêt concret, Roberto De Zerbi ne souhaiterait pas se précipiter dans son choix et pourrait attendre la fin de saison avant de s’engager dans un nouveau projet.