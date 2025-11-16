Mercato, la réponse cash de Daniel Muñoz au PSG

Daniel Muñoz n’a pas esquivé les questions, et sa réaction a été aussi claire que directe. Tout en reconnaissant être fier que son nom circule dans ce type de rumeurs, il a rappelé qu’aucun échange concret n’avait eu lieu. Devant la presse, il a déclaré : « On parle beaucoup de différents clubs. Jouer pour l'un d'eux serait un rêve, que ce soit Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou Manchester United. Je travaille dur pour y parvenir. Je me donne à fond chaque jour pour peut-être attirer leur attention. Pour l'instant, je me concentre sur mon club, sur mes performances à Crystal Palace. Je ne suis pas vraiment au courant des rumeurs. Je n'ai aucune information sur un éventuel intérêt de ces équipes. On verra bien à l'approche du mercato hivernal. Pour le moment, je suis pleinement concentré sur mes deux matchs avec l'équipe nationale. »

Cette mise au point, rapportée par RMC Sport, montre que Daniel Muñoz refuse tout emballement malgré l’agitation autour de son nom. Le joueur préfère laisser son avenir entre les mains du temps et des opportunités réelles plutôt que des bruits de couloir.