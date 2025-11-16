Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Crystal Palace v Brentford - Premier League
Bour Han Amoussa

Mercato, la réponse cash de Daniel Muñoz au PSG

Associé au PSG ces derniers jours, Daniel Muñoz a répondu à l’intérêt du club parisien.

Le nom de Daniel Muñoz a soudainement circulé dans l’actualité mercato, alimentant les spéculations autour d’un possible mouvement vers le Paris Saint-Germain. Alors que la blessure d’Achraf Hakimi bouleverse les plans parisiens, la réaction franche du défenseur colombien intrigue autant qu’elle interroge. Entre ambitions personnelles, prudence médiatique et contexte sportif agité, le joueur de Crystal Palace avance ses arguments sans détours. 

