Le nom de Daniel Muñoz a soudainement circulé dans l’actualité mercato, alimentant les spéculations autour d’un possible mouvement vers le Paris Saint-Germain. Alors que la blessure d’Achraf Hakimi bouleverse les plans parisiens, la réaction franche du défenseur colombien intrigue autant qu’elle interroge. Entre ambitions personnelles, prudence médiatique et contexte sportif agité, le joueur de Crystal Palace avance ses arguments sans détours.
Mercato, la réponse cash de Daniel Muñoz au PSG
- Getty Images Sport
Daniel Muñoz annoncé au PSG pour remplacer Achraf Hakimi
Dans la foulée de la grave blessure d’Achraf Hakimi, absent plusieurs semaines après un violent tacle subi face au Bayern Munich (2-1), plusieurs médias colombiens ont évoqué Daniel Muñoz comme une option envisagée par Paris. Le latéral droit de Crystal Palace, performant depuis le début de saison, s’est rapidement retrouvé au centre des discussions, son nom étant cité parmi les profils capables d’assurer la rotation au PSG. Selon ces mêmes sources latino-américaines, le club parisien aurait même coché son nom dans la liste des pistes étudiées pour le mercato hivernal.
Interrogé alors qu’il était en rassemblement avec la sélection colombienne, Daniel Muñoz a toutefois affirmé n’avoir reçu aucune information concrète. Face aux journalistes, il a tenu à calmer les rumeurs en expliquant que son attention restait tournée vers Crystal Palace. Pourtant, ces déclarations n’ont pas suffi à éteindre totalement les spéculations, d’autant que le PSG doit penser à la gestion de l’après-Hakimi dans les semaines à venir. C’est dans ce contexte tendu que le défenseur s'est exprimé plus longuement.
- Getty Images Sport
Daniel Muñoz ouvre la porte à un départ au PSG
Daniel Muñoz n’a pas esquivé les questions, et sa réaction a été aussi claire que directe. Tout en reconnaissant être fier que son nom circule dans ce type de rumeurs, il a rappelé qu’aucun échange concret n’avait eu lieu. Devant la presse, il a déclaré : « On parle beaucoup de différents clubs. Jouer pour l'un d'eux serait un rêve, que ce soit Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou Manchester United. Je travaille dur pour y parvenir. Je me donne à fond chaque jour pour peut-être attirer leur attention. Pour l'instant, je me concentre sur mon club, sur mes performances à Crystal Palace. Je ne suis pas vraiment au courant des rumeurs. Je n'ai aucune information sur un éventuel intérêt de ces équipes. On verra bien à l'approche du mercato hivernal. Pour le moment, je suis pleinement concentré sur mes deux matchs avec l'équipe nationale. »
Cette mise au point, rapportée par RMC Sport, montre que Daniel Muñoz refuse tout emballement malgré l’agitation autour de son nom. Le joueur préfère laisser son avenir entre les mains du temps et des opportunités réelles plutôt que des bruits de couloir.
- AFP
Les conséquences de la blessure d’Hakimi pour le PSG
La situation de Daniel Muñoz ne peut être dissociée de celle d’Achraf Hakimi. Touché à la cheville gauche, victime d’une grosse entorse, le latéral marocain sera éloigné des terrains plusieurs semaines. Malgré cela, son sélectionneur Walid Regragui a confirmé qu’il rejoindrait le Maroc pour préparer la CAN, un choix qui ajoute une dimension supplémentaire au casse-tête parisien. L’ancien madrilène s’active d’ailleurs dans ce sens puisqu’il a repris l’entrainement en salle ces dernières heures. Sans Hakimi sur le long terme et sans doublure fiable, Paris doit réagir rapidement.
Dans ce contexte, la piste Daniel Muñoz devient pertinente, même si le joueur nie toute avancée. Le PSG doit évaluer la nécessité d’un renfort durant l’hiver, que ce soit lui ou un autre profil capable d’assurer une présence régulière sur le couloir droit. À l’heure actuelle, seule la réflexion interne parisienne permettra de déterminer si le dossier Muñoz prendra une tournure plus concrète.