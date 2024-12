Manchester City vs Manchester United

Le PSG s’intéresse à une cible surprenante pour le prochain mercato.

Le mercato hivernal s’annonce mouvementé en France et surtout dans la capitale. Le Paris Saint-Germain, malgré la retenue affichée par ses dirigeants, devrait bel et bien se renforcer cet hiver, notamment dans le secteur défensif. Et le PSG est déjà sur une piste surprise pour arriver à ses fins.